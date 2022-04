Delfy Cosmetics revela los secretos del sérum y cómo incorporarlo en la rutina de belleza

El sérum es el producto estrella de una marca cosmética: su néctar y, por supuesto, el secreto de toda buena piel. Pero, no siempre se usa. ¿La razón? No se entiende bien para qué sirve, ni tampoco cuándo, cómo y por qué se aplica. Delfy, la marca de alta cosmética natural y cruelty free de lujo asequible, revela todos los secretos de este elixir de belleza y cómo incorporarlo en la rutina de cuidados El sérum facial es un suero con alta capacidad de penetración en las capas más profundas de la piel que actúa de forma intensiva por su alta concentración de principios activos y porque, los realmente eficacez, son fórmulas de nanotecnología.

Es un tratamiento que ofrece resultados visibles en muy poco tiempo, porque es el verdadero elixir de los activos y características de una marca. Su consistencia suele ser ligera, tipo gel, cristalina y fresca.

Sirve para tratar condiciones específicas de la dermis. Actúa directamente sobre el problema a tratar: luminosidad, firmeza, hidratación, exceso de sebo…Es una forma de ofrecer al cutis una nutrición intensa gracias a un cosmético concentrado.

Se recomienda empezar a usarlo a partir de los 25 años. En esta etapa, el cuerpo deja de fabricar tanto colágeno y comienzan a hacerse presentes los primeros signos del envejecimiento; por lo que se requiere el uso de productos específicos que actúen de forma más profunda y completa sobre la piel.

Hay que aplicarlo 2 veces al día, mañana y noche, después de limpiar muy bien el rostro, ya que los poros deben estar libres de maquillaje y suciedad para que el producto penetre y sea más eficaz. Con unas gotas de sérum es suficiente, que se esparcen con pequeños toques con el dedo anular.

El sérum no sustituye la crema facial hidratante o antiedad; estos productos actúan en la capa más superficial de la piel, mientras que el sérum lo hace en un nivel más profundo. Dependiendo de las necesidades de la piel, intensifica el efecto la crema que uses, aportando un extra de hidratación, luminosidad, firmeza, etc.

Mejora la eficacia de cualquier tratamiento. El sérum también puede actuar como un vehículo de penetración entre la crema y la piel, por tanto, penetrará mejor, y como consecuencia, el tratamiento será más eficaz.

No tiene factor de protección solar por lo que los expertos de Delfy recomiendan aplicarlo como un complemento antes de la crema protectora.

Estos son los sérums de Delfy (imprescindibles de toda Beauty Hunter). Cada uno resuelve un problema específico y es una fórmula secreta envasada en un lujoso recipiente. Verdaderos objetos de deseo a la venta en su e-shop https://www.delfycosmetics.com/es/647-serum

Royal Sérum

24 quilates de oro combinados con ácido hialurónico

Royal Sérum proporciona a la piel los beneficios efectivos para combatir el envejecimiento, asegurando una buena hidratación y una mejor firmeza, gracias a la síntesis de colágeno.

Su delicada textura y su color dorado transforman el cuidado en un momento lujoso y una delicia absoluta.

PVP 38 euros

Royal Sérum Oro Celeste

Gracias a su textura gel y aterciopelada, con este sérum antiacné, se consigue un nivel de hidratación óptimo mientras se combate el exceso de sebo y los brillos indeseados. Lo compone un cóctel de más de 10 activos que actuarán sobre el acné, siempre respetando el pH y la sensibilización de este tipo de pieles.

Evita la aparición de imperfecciones a la vez que calma y repara las posibles lesiones que pueden dejar las mismas. Además, protege de las agresiones externas causantes del envejecimiento prematuro de la piel.

Es antiinflamatorio, antimicrobiano y seborregulador. Después de 4 semanas de uso diario, reduce el acné hasta un 40%.

PVP 38 euros

Blemish Control Royal Sérum

Sérum mágico con ingredientes naturales, que corrige y previene la aparición de manchas, proporcionando a la piel un tono más luminoso y uniforme.

Su fórmula asocia: la eficacia del extracto de Margarita, consiguiendo una reducción de la actividad de los melanocitos. El Almidón de Maíz, con propiedades suavizantes y antiinflamatorias. Manitol para estimular la regeneración celular y proteger el ADN de las células. Y la Vitamina E, potente antioxidante, mejora la nutrición y la elasticidad combatiendo la aparición de arrugas finas y líneas de expresión.

PVP 38 euros

Acerca de Delfy Cosmetics

Delfy es una marca de alta cosmética con productos fabricados en España, Francia e Italia. Ofrece una amplia variedad de maquillaje y cosmética para el cuidado corporal, facial y de las uñas.

Se comercializa en centros de estética y a través de su tienda online. El concepto de marca de Delfy se apoya en ofrecer cosmética de calidad a un precio asequible. Todas las formulaciones se elaboran con ingredientes naturales y 'cruelty free', todos ellos controlados por un laboratorio especializado en salud.

Su exquisito packaging está elaborado para mantener la calidad y las propiedades de los ingredientes de sus fórmulas secretas; una delicia para hacer de la rutina de belleza, un momento único.

