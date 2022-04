En Bodegas Mariscal saben cómo felicitar el día de la madre con el mejor de los regalos Comunicae

lunes, 18 de abril de 2022, 13:21 h (CET) El primer domingo de mayo es un día marcado en el calendario de todos los hogares. Una oportunidad ideal para demostrar, con un detalle a la altura de las circunstancias, que el amor por una madre es uno de los grandes amores que hay en esta vida ¡Ya no queda nada para que llegue el día de la madre! Este año coincidirá con el día 1 de mayo, el momento elegido por muchas familias para disfrutar de una buena celebración en torno a la figura más importante de la casa. Una comida que se suele aprovechar para compartir recuerdos de los buenos momentos, historias llenas de sonrisas y por supuesto, es la ocasión perfecta para brindar por la vida con un excelente vino como Vintage Selection galardonado con el distintivo deMedalla de Oro 2022 en los premios internacionales Magnum Wine 2022.

Bodegas Mariscal conocen el momento mágico que se produce en una reunión excepcional como es la del día de la madre. Sus vinos representan los valores de la tradición y el buen gusto, toda una colección que se puede descubrir en www.tienda.mariscal.es y en la que es sencillo encontrar el vino idóneo para una ocasión tan especial.

Todas las madres se merecen recibir la atención y el amor más profundo y esto es lo que la familia de viticultores que forman Bodegas Mariscal han trasmitido a sus vinos D.O. Mondejar. Al saborearlos se puede sentir el delicado cuidado de sus viñas y la sabiduría e influencia del amor por el viñedo de Mondejar de cuatro generaciones que han conseguido que la Selección Especial Vintage Selection, sea el acompañante perfecto para estos momentos de tradición, festejo y largas sobremesas junto a álbumes de fotos y recuerdos.

Su apariencia cristalina con tonos rojo cereza y matices violáceos, un sabor potente, en el que destacan notas de frutos rojos y fresas maduras y una textura aterciopelada, lo convierten en un vino redondo, fragante y goloso. Un verdadero placer para los paladares más exquisitos.

Vintage Selection es garantía de descorchar un buen vino al igual que se descorchan risas, servirlo delicado al igual que se sirve el amor, saborear el placer explosivo de sensaciones y contrastes mágicos como los que se producen en ese abrazo materno.

El mayor regalo para una madre es tener a su familia cerca dándole ese cariño que tanto merece. Este año, más que nunca, se merece disfrutar de una copa de Vintage Selection junto a los más queridos y hacer que el día de la madre sea único.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.