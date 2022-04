Doctoralia y CIONE firman un acuerdo para avanzar en la transformación digital de la óptica y la optometría Comunicae

lunes, 18 de abril de 2022, 12:41 h (CET) Doctoralia, la plataforma líder de salud online, apuesta por crear y afianzar relaciones de valor con el objetivo de impulsar la transformación digital de la salud Doctoralia, el marketplace de salud más grande del mundo, sigue avanzando en su compromiso fundacional de impulsar la transformación digital de la asistencia sanitaria, y la de sus profesionales, a través de vínculos de valor con sociedades científicas y entidades médicas. Por ello, la plataforma ha firmado un convenio de colaboración con CIONE, cooperativa especializada en el sector óptico, con el que ambas entidades sumarán fuerzas en favor de la transformación digital de la asistencia óptica y optométrica.

A través de esta alianza, Doctoralia, que cuenta actualmente en su plataforma con más de 130.000 profesionales médicos en España de más de 50 especialidades diferentes, incorporará a aquellos miembros de CIONE que lo deseen a su plataforma. Además, beneficiará a todos los miembros de la cooperativa con condiciones especiales para acceder a sus soluciones Premium, que ayudan a los especialistas a mejorar su reputación, gestionar sus servicios, y reducir el ausentismo.

En palabras de Carlos Villaverde, Director de Operaciones de Doctoralia en España: “Este acuerdo se enmarca dentro del objetivo de Doctoralia de promover, ampliar y reforzar las colaboraciones en cualquier ámbito de la salud. Una vez más, queremos estar al lado del especialista y del paciente para acompañarlos en todo el proceso sanitario, poniendo las mejores herramientas a su disposición”.

Unas declaraciones a las que Miguel Angel Garcia, Director General de CIONE, añade: “Sin duda, este convenio es una gran oportunidad, especialmente en un contexto como el actual, en el que la transformación digital de nuestro sector es clave para el progreso”. Y añade: “Las soluciones digitales que Doctoralia ofrece refuerzan la divulgación y el compromiso, y nos ayudan a optimizar la atención y servicio que ofrecemos a pacientes y especialistas”.

Más profesionales sanitarios al alcance de la población, más oportunidades

Asimismo, CIONE integrará un directorio personalizado de profesionales sanitarios de Doctoralia dentro de su página web. De esta manera, los usuarios que visiten el portal de CIONE tendrán acceso a un listado de expertos que dispongan de un perfil registrado en Doctoralia. Gracias a esto, los pacientes que visiten la web de CIONE podrán beneficiarsede otros servicios como la reserva de cita online, el envío de mensajes a especialistas, o la consulta de opiniones de otros pacientes.

"Desde Doctoralia, queremos contribuir y fomentar una óptima asistencia sanitaria, ya sea a través de este tipo de alianzas con sociedades médicas o mediante la optimización de nuestros servicios. Creemos en la transformación digital del profesional sanitario para conseguir una experiencia en salud más humana y cercana para todos“, afirma Carlos Villaverde.

Acerca de Doctoralia

Doctoralia forma parte del grupo DocPlanner, la plataforma líder mundial que conecta pacientes con profesionales de la salud, haciendo la experiencia en salud más humana. Doctoralia ofrece a los pacientes un espacio donde preguntar, opinar y encontrar al mejor profesional de la salud de acuerdo a sus necesidades. A su vez, ofrece a los profesionales de la salud y centros médicos herramientas que les ayudan a gestionar sus pacientes, mejorar la eficiencia de su consulta y potenciar su presencia online.

El Grupo DocPlanner presta servicio a 65 millones de pacientes al mes y gestiona 4 millones de reservas de cita mensuales. La plataforma gestiona 6 millones de reservas de cita al mes, cuenta con 1,7 millones de profesionales y 6 millones de opiniones de pacientes en los 12 países en los que está presente. La empresa fue fundada en 2012 en Polonia y ya cuenta con 1.600 empleados en sus oficinas de Varsovia, Barcelona, Estambul, Roma, Curitiba, Ciudad de México, y Bolonia. El grupo está respaldado por fondos de venture capital entre los que se incluyen: Point Nine Capital, Goldman Sachs Private Capital, y One Peak Partners, y han captado un total aproximado de 300 millones de euros hasta la fecha. Para más información visite

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Multinacionales confían la Gestión de la Energía a GE&PE INGENIERÍA TelyNet y La Frontera VR firman la alianza perfecta Zigor Maritxalar: "El bajo nivel de estudios es la razón principal de desempleo entre los 30 y los 44 años." Olimed explica las razones por las que dejar de usar sulfatos en el cuidado del cabello Ma Belle Salon da consejos infalibles para rejuvenecer la melena