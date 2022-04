Todo lo que se debe saber antes de someterse a la técnica del microblading, por Centro Médico Bravo Emprendedores de Hoy

lunes, 18 de abril de 2022, 10:02 h (CET)

La pérdida de vello en las cejas puede estar provocada por algunos problemas de salud como el estrés o los desequilibrios hormonales.

También es frecuente que muchas personas tengan las cejas despobladas, aunque no sufran ningún padecimiento.

En todos estos casos, es aplicable el microblading, un novedoso tratamiento de belleza que permite alcanzar la perfección en las cejas mediante una técnica de maquillaje semipermanente. En el Centro Médico Bravo, recomiendan este tipo de práctica para todas aquellas personas que buscan aumentar la densidad y el volumen de sus cejas de la manera más natural posible. El resultado final de este tratamiento es un incremento general en la belleza del rostro.

Las características del tratamiento de microblading La técnica del microblading es muy precisa y requiere de la mano experta de un profesional, como los que trabajan en el Centro Médico Bravo, para no provocar ningún daño en la piel. El dibujo de cada pelo proporciona un aspecto natural y está realizado con pigmentos, seleccionados según las características de cada paciente. Por ejemplo, en las personas rubias, los tintes utilizados son claros. La base para elegir el color está dada por el cabello, los ojos y la piel.

La aplicación es sencilla y rápida, ya que cada tratamiento se realiza en un tiempo aproximado de una hora. A su vez, la duración oscila entre el año y el año y medio, lo que depende tanto de la capacidad del profesional que realiza el trabajo como de los hábitos y el tipo de piel del paciente. En este sentido, las personas que se cuidan del sol con el uso de gorros y crema protectora disfrutan de los beneficios del microblading por más tiempo. Se puede practicar tanto en mujeres como en hombres.

El microblading permite resultados más naturales y realistas El pigmento utilizado para dibujar las cejas se implanta en la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Esto permite que el trazado del pelo sea apreciable, dando una sensación de naturalidad que no se consigue con otras técnicas. De esta manera, se logra un aumento de la densidad en las cejas despobladas.

Además, después de la aplicación y mientras dura el efecto, no es necesario practicar un maquillaje diario de las cejas, ya que lucen naturalmente bonitas. El tratamiento solo está contraindicado para las personas diabéticas y para aquellos pacientes que toman medicamentos anticoagulantes. Tampoco se recomienda en alérgicos y mujeres embarazadas.

Antes de realizar el tratamiento, no hay que depilarse las cejas durante dos semanas. Además, es recomendable buscar referencias del centro y de los profesionales encargados de practicar el servicio, ya que este es un factor fundamental para el éxito de la aplicación.

En el Centro Médico Bravo, es posible acceder al servicio de manos expertas en la aplicación de la técnica de microblading,para poder lucir unas cejas bonitas y naturales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.