Asegur-Arte, los podcasts en español del experto Rafael Bonilla para mediadores, corredores y agentes de seguros

La formación continua de los empleados es el principal incentivo que un empresario puede ofrecer.

Esto es algo que además le generará dos vías de ganancia, una directamente con su personal, al fomentar en ellos la iniciativa de seguir aprendiendo para ofrecer un servicio de calidad; y la otra, con su propia empresa, al tener una plantilla mejor preparada para ejercer sus funciones, un hecho que repercutirá positivamente en los números de dicha empresa.

Al respecto, Rafael Bonilla, mentor internacional de agentes y corredores de seguros y creador del Método MAIO, defiende que “tener una buena formación empresarial en gestión de una correduría de seguros o una agencia de seguros es vital para aumentar la productividad de los agentes y alcanzar la fidelización de parte del cliente”.

Formar empresarios Top Pro Desde 2017, Rafael Bonilla ha trabajado en el desarrollo del Método Mediador All In One (MAIO), con la visión de transformar al mediador en un empresario Top Pro, valorado por el consumidor al mismo tiempo que rentabiliza su negocio. Bajo esta premisa, nace el podcast Asegur-Arte, “el arte de asegurar”, un podcast en español creado “por y para los corredores y agentes de seguros”.

Se trata de un sistema de formación de alto rendimiento para mediadores de seguros, corredores de seguros y agentes de seguros que es rápido y fiable, con el que las empresas de mediación conseguirán una exitosa cadena de resultados.

En esencia, el curso busca transmitir que “el éxito no solo se debe a tácticas comerciales o de gestión de la correduría, sino también a prácticas de control mental y superación personal, gestión del tiempo y lo último y más novedoso, una estrategia de marketing digital específica para mediadores de seguros”, afirma Bonilla. Para el experto, a través de una fidelidad auténtica, se aumenta la densidad de la cartera de seguros, “consiguiendo así más comisiones trabajando menos horas”.

Un podcast disponible en múltiples plataformas La serie de podcasts Asegur-Arte, que ya va por su episodio número 12, está disponible a través de diferentes plataformas como Ivoox, Spotify, Apple Podcasts, Podimo o Google Podcast.

En los diferentes programas, Bonilla reflexiona sobre su propia experiencia en la correduría de seguros y proporciona a los profesionales del sector las herramientas necesarias para desarrollar habilidades como el entrenamiento mental (mindset), productividad del tiempo, marca personal y marketing digital, totalmente adaptadas a la actualidad y que permitirán marcar la diferencia respecto a la competencia.