Comida de calidad a domicilio por un precio excelente de la mano de Gumen

lunes, 18 de abril de 2022, 09:16 h (CET)

En Barcelona, Gumen hace posible el pedir menús de alta calidad a domicilio para que llegue hasta la comodidad del hogar o del lugar de trabajo a un coste muy accesible.

Este restaurante prepara comida casera saludable a precios muy accesibles porque sus creadores están convencidos de que alimentarse de manera sana no tiene por qué representar costes elevados. El establecimiento cuenta con unas de las mejores opciones gastronómicas para todos los gustos y tiene en cuenta las necesidades en materia de nutrición de cada cliente.

Una opción económica para comer saludable en casa Gumen prepara platos para llevar a domicilio a partir de un pedido mínimo de 20 € y se encarga de elaborar menús variados todos los días, donde los clientes no solo encuentran opciones gastronómicas con altos valores nutritivos sino también una mezcla de toques innovadores y tradicionales que se implementan mes a mes en la comida mediterránea, una de las especialidades culinarias más representativas del establecimiento. La comida de Gumen siempre es fresca y se puede solicitar incluso desde el día anterior a través de la página web del restaurante, para que sea preparada el mismo día de la entrega y llegue a casa o al destino que el cliente desee antes de las 14:00 horas. Por otra parte, Gumen se ha caracterizado por elaborar comidas sin conservantes ni aditivos y por cocinar con amor, paciencia y pasión, según ellos mismos lo han definido siempre.

Estar en forma con las opciones dietéticas de Gumen Para Gumen, es muy importante que sus clientes se deleiten con los platos llenos de buena sazón que preparan el equipo chefs profesionales que conforman este restaurante. Preservar la salud de los clientes también es relevante, por lo que también ofrecen menús dietéticos a excelentes precios para aquellos que, por razones de preferencias o por motivos médicos, deseen tener un mayor bienestar físico. En este menú, formado por un entrante, un primer plato, el segundo plato, el postre y el pan, predominan las verduras y ensaladas y las carnes cocinadas a la plancha.

En resumen, Gumen es un restaurante barcelonés que ofrece a domicilio lo mejor de la comida mediterránea a precios óptimos, platos saludables que pueden ser pagados a través de la plataforma de Gumen por medio de diferentes métodos de pago como tarjetas bancarias, ticket Restaurant para los empleados de las empresas o cheques comida a cambio de entregar dinero en efectivo.



