Music Business Academy se convierte en la escuela líder de Industria Musical

lunes, 18 de abril de 2022, 09:33 h (CET) Los emprendedores Alex Montoya y Nico Castro consiguen crear la comunidad más grande del Music Business reuniendo a los mejores profesionales de la industria del entretenimiento y demostrando un crecimiento exponencial en cada uno de sus proyectos Para Alex Montoya y Nico Castro el marketing es ser de verdad y, este lema, han querido aplicarlo a cada uno de los proyectos de los que forman parte creando así, la comunidad líder más grande del sector del entretenimiento. Prueba de ello es el éxito cosechado por el último artista independiente que han decidido fichar, Eneko Díaz, el que ha conseguido, en tan solo unos meses, más de 2 millones de visualizaciones en sus videoclips y colocarse en el top 5 de los éxitos más escuchados de las plataformas de streaming. Además de esto, compartirá cartel en Riverland 2022 con artistas como Lola Índigo, Pol Granch, Rels B o Natalia Lacunza, entre otros.

El éxito de Music Business Academy es ser auténticos y, gracias a ello, MBAcademy ya se ha convertido en la comunidad más grande de la industria musical habiendo realizado más de 150 masterclass en un año con directivos de compañías como Universal Music, Livenation, Warner Music, Medusa Festival, Analog o Pitch Music Marketing. Pero, esto no es todo, sus estudiantes también han decidido emprender y organizar eventos convocando a cientos de personas en clubs como The Bassement o realizando campañas de marketing y comunicación de artistas nacionales e internacionales.

Artista Independiente, Manager de Artistas, Marketing Digital para Artistas y Festivales o Autogestión y Desarrollo de Carrera son algunos de los cursos que forman parte de su Máster Online en Industria Musical en el que más de 200 alumnos ya han formado parte y que comenzará su próxima edición el 21 de abril de 2022.

Si se está pensando en dejar huella en la industria del entretenimiento de la mano de emprendedores que ya lo están haciendo a diario, esta es una oportunidad. Formar parte de la escuela líder de la Industria Musical y aprender los conocimientos más importantes en la era digital de la industria de las emociones.

Mas información en: www.mbacademy.es

