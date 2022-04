Este Pedro Sánchez...

Realmente, aparte de príncipe de la mentira y el engaño, no sé qué otro calificativo se le puede aplicar, pues o una de dos, considera a todos los españoles carentes de entendederas y capacidad para discernir, o es tan prepotente que se cree superior a todos los demás y por ello puede engañarnos y tomarnos el pelo, además de considerarnos como infantes a los que se les puede engatusar con una ilusión. La penúltima, que este embaucador, nunca será la última, que ha dicho es que el precio de la electricidad a finales del 2021 estaría a la misma altura que en 2018. Aparte de que ha escogido uno de los años en los que más caros ha estado, ha continuado diciendo, descontando el IPC. ¡Vamos a ver Pedro!, esto que dices me trae a la memoria un sucedido que ocurrió tiempo ha. Se encontraban dos conocidos hablando y uno de ellos intentaba engañar al otro. Éste le dijo: “Entre tú y yo hay un tonto, y te aseguro que no soy yo”. Lo mismo pasa contigo y los españoles, entre tú y nosotros hay un tonto y te afirmo que no somos nosotros. Lo eres tú al creer que aceptamos tus mentiras y engaños. ¿crees que nos vamos a tragar que el IPC en 2021 ha sido el mismo que en 2018? ¡Por favor!, que no somos tarados mentales ymucho menos comprados contigo que no has tenido capacidad suficiente para elaborar una tesis doctoral que he tenido que confeccionarla un “negro” de otro “negro”. Para afianzar tu intento de trampa, dices que es así, si se descuenta el IPC, ¡Venga Pedro, por quienes nos tomas! ¡Y si mi abuela tuviera dos ruedas sería una bicicleta! Te hablo desde Córdoba. En la panadería en la que compro el pan todoslos día (¿sabes lo que sígnica PAN, Primer Alimento Necesario. No se puede prescindir de él) una barra costaba un euro, ayer me pidieron por ella 125 €,o sea, ha aumentado un 25%. Pregunta, ya sé que no lo harás, porque en tu endiosamiento no puedes descender al mundo de los mortales ordinarios, aunque sea gracias a ellos de los que vives y te permites tan magnos dispendios, baja a ras de calle, visita mercados y tiendas de barrio y grandes almacenes, te enterarás de lo que ha subido la cesta de la compra, además de abuchararte como ha ocurrido ya más de una vez. ¿Te recuerdo que los emperadores romanos se creían dioses, y así acabo la grandeza de Roma? Eres un simple mortal, eso sí, fullero (cualquiera de las acepciones que el RAE, le da a esta palabra te viene pintiparada), embustero y embaucador como pocos, pero quiero que te consten que la mayoría de los españoles, salvo los paniaguados que comen en tu pesebre, ya te hemos visto el plumero, y no somos susceptibles de aceptar tus mentiras. Pedro, el IPC ya se había elevado a cotas casi desconocidas hasta ahora, antes de la guerra de Putin contra Ucrania, así que no busques como escusa ese subterfugio porque no “cuela”. Aminora gastos, reduce ministerios floreros que solo sirven para mantener los “chiringuitos” de los vividores. Elimina asesores y “chupópteros” que solo viven del cuento. Nos están sangrando. Pedro termino: “se puede engañar a poca gente durante un corto tiempo, pero no a toda sine die. Aznar le decía a Felipe González, al que no llegas ni a la suela de los zapatos: “Sr. González, váyase ya”. Yo, como ciudadano que te padece, te digo lo mismo: ¡Pedro vete ya, y no arruines más a España!