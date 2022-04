La cirugía de juanetes y dedos en garra que realiza la Clínica San Román Emprendedores de Hoy

El juanete es una patología traumatológica cada vez más común en mujeres adultas. Es una deformidad progresiva y compleja que afecta a la parte delantera del pie. Los signos más evidentes son la desviación del dedo gordo y la protuberancia ósea en la articulación del primer dedo del pie, que puede ir aumentando con el paso del tiempo y hace que se inflame la articulación, produzca dolor y pueda ser la causa de otras deformidades asociadas en los dedos, como los dedos en garra, martillo o cuello de cisne.

Si bien, aunque no es una condición que afecta la salud, puede alterar el funcionamiento y la estética del pie, afectando la capacidad para caminar de una persona. La cirugía de juanetes y dedos en garra es la solución definitiva para el tratamiento de esta afección. La Clínica San Román dispone de un equipo multidisciplinar de cirujanos en podología que realizan una cirugía mínimamente invasiva para eliminar los juanetes.

Cirugía de juanetes La razón por la que se forman los juanetes es diversa, el uso de zapatos inadecuados, artritis, predisposición genética y el sobrepeso son algunas de las causas principales de esta patología. Para todos estos casos, el tratamiento más efectivo en podología es acudir a una intervención quirúrgica.

En la Clínica San Román son expertos en cirugía mínima invasiva de juanetes que elimina de manera definitiva el problema. Los doctores realizan una pequeña incisión de unos 2 o 5 mm en el área afectada, respetando las articulaciones y sin dejar cicatrices. Luego, proceden a introducir un equipo de monitorización, donde supervisan en tiempo real cada fase de la intervención, mientras realizan la corrección de la deformidad.

Esta operación se realiza con anestesia local, minimiza las complicaciones derivadas de la anestesia general. Además, es ambulatoria, no requiere de hospitalización. El paciente obtiene una recuperación muy rápida y puede salir caminando con unos zapatos especiales que tienen la función de proteger el área de elementos contaminantes. Después del proceso de recuperación, es preciso volver a revisión con el equipo médico donde se evaluará el nivel de éxito de la cirugía.

Especialistas en podología en Alicante La Clínica San Román se ha consolidado como un centro de salud referente en Alicante. Cuenta con más de 40 años de experiencia ofreciendo una amplia gama de servicios, orientados a la medicina preventiva y al tratamiento integral de afecciones del pie.

La empresa fue fundada por el doctor José Manuel San Román Pérez, reconocido por ser pionero en Europa en la cirugía percutánea. Además, a lo largo de su trayectoria, ha destacado como “Fellow” de la Academia Americana de Cirugía Ambulatoria de pie y tobillo, así como de otras asociaciones vinculadas al área de podología.

En la clínica, los pacientes encontrarán a un equipo de profesionales de primer nivel que ofrecen los últimos tratamientos para el cuidado de los pies, utilizando para ello tecnología avanzada y equipos médicos de primera calidad que garantizan el éxito de las intervenciones que realizan.



