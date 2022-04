¿Cómo ayudar al medioambiente desde el jardín de casa? Emprendedores de Hoy

sábado, 16 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La utilización de compostadores para reciclar todo tipo de residuos orgánicos es una iniciativa ideal para ayudar al medioambiente desde el jardín.

El compostaje doméstico es el gran aliado del reciclaje, ya que propicia la realización de prácticas sostenibles encaminadas a la protección del planeta sin necesidad de tener que salir de casa.

La Tienda del Jardín dispone de este tipo de productos de alta calidad a precios asequibles para llevar a cabo la composta de forma efectiva.

Compostaje doméstico: la opción más adecuada para el reciclaje de residuos orgánicos El compostaje es la acción y resultado de someter diversos componentes y materiales de procedencia orgánica a un proceso biológico regido por la oxidación, con la finalidad de agilizar su descomposición natural y convertir a dicha materia en fertilizante. Contrario a lo que podría pensarse, la composta ya finalizada no emite ningún olor ni patógenos y es una excelente sustituta de abonos químicos.

Esta práctica puede efectuarse en el hogar gracias a recipientes ideados para ello que facilitan el procedimiento y su ejecución. Así, se logra un tratamiento eficaz con múltiples utilidades.

Para hacer el compostaje desde casa solo se requiere disponer de la intención y de un compostador que servirá como receptor de los residuos procedentes de alimentos y productos orgánicos. Este depósito debe tener humedad constantemente, aireación para la proliferación de los microorganismos que generan la composición y una temperatura ideal que no se exceda ni en frío ni calor.

Compostadores para proteger el medioambiente desde el hogar En el compostador pueden agregarse, por ejemplo, restos de verduras, frutas, legumbres, café y té. También se aceptan cáscaras de huevo, pedazos de madera, cabello, carbón, papel de cocina, grasas, excremento de animales, compresas, pañales, plantas, hojas secas, e incluso, tapones de corcho. Se permiten restos de comida preparada, lácteos, carnes y pescados aunque, con cuidado, precisando que no generen malos olores.

En La Tienda del Jardín se encuentran compostadores térmicos de polietileno y de polipropileno de diversas capacidades. Además, disponen de compostadores compactos de 300 y 450 litros, entre otros. También comercializan compostador para jardín y bolsa de jardín con capacidad de hasta 115 litros. Sus productos aceleran el compostaje, tienen fácil llenado mediante aberturas, sistema de fijación que regula la circulación de aire y cuentan con un sistema de ventilación optimizado con paredes.

Para su montaje, no se requiere ningún tipo de herramientas y está fabricado al 100 % con materiales reciclados.

El compostaje es una práctica noble, llena de beneficios y que conlleva a la conservación y respeto del planeta. Con el abono natural que se produce, se contribuye a la reducción de residuos y se fertiliza la tierra, ya que es una sustancia rica en nutrientes que refuerza la calidad del suelo.



