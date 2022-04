Encontrar un bolso tote bag único y confeccionado a mano es posible en Inirt Atelier Emprendedores de Hoy

sábado, 16 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Uno de los modelos más populares en el mundo de los bolsos y las carteras son las tote bags, caracterizadas principalmente por sus largas asas y su forma vertical más alargada que la horizontal.

Para quienes quieran hacerse con una tote bag única en diseño en el mercado, una gran opción es confiar en Inirt Atelier, una empresa especialista en el diseño de bolsos exclusivos hechos a mano, entre los que se encuentran también los de tipo tote bag. La firma de accesorios marca la diferencia al utilizar tejidos atípicos y materiales de primera calidad y 100 % cruelty free, además de un diseño que garantiza piezas únicas, con lo cual cada cliente siempre obtendrá un producto original.

Tote bags únicas para cada mujer En Inirt Atelier, el accesorio de tendencia es el bolso tote bag, uno que a lo largo del tiempo ha demostrado ser versátil y casual, capaz de aportar un estilo interesante y atractivo a cualquier look. Por otro lado, es un tipo de bolso que admite un sinfín de diseños, por lo que, con la creatividad necesaria, es posible fabricar un producto único para cada persona. Esto es precisamente lo que caracteriza a esta firma, la cual destaca en el mercado por fabricar tote bags totalmente exclusivas, con diseños únicos, atrevidos y sumamente atractivos.

Todas ellas son fabricadas de manera artesanal y ostentan una creatividad extraordinaria en cada diseño que no pasa desapercibida, aportándole a cada una un carácter original gracias a los tejidos utilizados, bordados, texturas especiales y más. Además de eso, están fabricadas a partir de materiales cruelty free, con una calidad superior con el fin de ofrecer siempre lo mejor a cada usuario.

Un bolso resistente y versátil A sus tote bags, la empresa las llama Inirts, las cuales poseen características especiales debido a la forma en la que han sido fabricadas. Cada una de ellas incorpora una capa no visible de neopreno 3D, ubicada entre el tejido interior y el exterior. Esta no solamente sirve para hacer que el bolso sea más resistente, sino que además aporta ligereza, volumen y firmeza, dándole un mejor acabado.

Su diseño lo hace un bolso ideal para todos los días, ya que su amplio espacio permite guardar dentro de él prácticamente cualquier cosa, desde un portátil hasta las llaves del coche. De hecho, cuenta con una cinta especial para encontrar las llaves al instante, varios bolsillos para dar mayor practicidad y, además, un cierre de imán ajustable cosido a mano.

En la boutique disponible en la página web de Inirt Atelier, las personas interesadas encontrarán un catálogo donde se pueden ver algunos de sus diferentes modelos de tote bags. En el portal, también está la opción de comprar cualquiera de ellas, así como distintos canales de contacto para solicitar diseños personalizados.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.