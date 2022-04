¿En qué consiste el proyecto Metaterra? Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Un metaverso es un universo extendido de la realidad donde las personas pueden jugar, socializar o intercambiar bienes, entre más actividades. Además, Metaterra se está desarrollando a partir de la tecnología blockchain, uno de estos nuevos entornos digitales que permite exhibir, comprar y vender NFTs y otros activos.

El token creado para ser el engranaje del proyecto es el Metaterracoin, que cumplirá con las funciones de unidad de cuenta, medio de intercambio y reserva de valor en el metaverso Metaterra. Al ser una criptomoneda cerrada sin posibilidad de crear nuevas divisas, la revalorización constante está asegurada.

Características principales del proyecto Metaterra El metaverso Metaterra se anuncia como un espacio digital en el que las posibilidades son infinitas y donde es posible interactuar con otros usuarios como en una red social. Cada jugador es representado por un avatar que se puede modificar al gusto. Entre las funciones disponibles se encuentran la de comprar y vender propiedades para destinarlas a distintos usos dentro del entorno.

Esta no es la única actividad comercial que se puede realizar en el metaverso. Los artistas están habilitados para exhibir sus obras en las galerías y los museos de Metaterra para poner NFTs a la venta. Los músicos también tienen su lugar, ya que pueden alquilar espacios, crear conciertos, invitar a sus seguidores y amigos y cobrar entradas.

Por otra parte, es posible para cualquiera de los usuarios abrir tiendas y mostrar productos online o directamente enlazar a un sitio web. El metaverso es un espacio de socialización en el que se pueden tejer amistades para ampliar la red de clientes.

Metaterracoin, el token oficial del nuevo metaverso Metaterracoin es el token oficial para realizar compras en todas las aplicaciones y juegos de Metaterra. El objetivo es que la divisa continúe dotándose de valor a partir de la ampliación de la red de compra y venta de la que dispone el metaverso.

Solo habrá 25 millones de unidades de Metaterracoin y no existe la posibilidad de que este número se amplíe. En las primeras dos fases se lanzarán 5 millones de tokens. A su vez, la plataforma retiene el 30 % de todo el suministro de la divisa a modo de reserva para mantener una acción de mercado saludable y brindar flexibilidad en las primeras etapas.

La tecnología general que soporta este nuevo ecosistema es blockchain. En particular, Metaterra utiliza la tecnología blockchain de waves para permitir la generación y transmisibilidad de las criptodivisas, que son activos digitales distribuidos en distintas bases de datos.

El metaverso de Metaterra es un nuevo proyecto para expandir la realidad que crea un espacio en el que es posible socializar, jugar e intercambiar distintos activos digitales, entre otras actividades.



