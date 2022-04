Nuevas tendencias de decoración para este 2022 según Iglú Tiendas Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Aunque en un primer momento la decoración pueda parecer un elemento irrelevante en el hogar, lo cierto es que esta juega un papel muy importante en cualquier vivienda gracias a su capacidad de definir por completo su estilo.

Hay mucha gente interesada en renovar por completo la ambientación de sus casas, con el objetivo de hacerlas mucho más acogedoras y adaptarlas a las tendencias más recientes. Para aquellas personas que se encuentran en medio de este proceso, plataformas y empresas especializadas en la venta de artículos para el hogar, como Iglú Tiendas, pueden ser la solución. Este comercio ofrece un amplio catálogo especial para comprar decoración online, donde es posible encontrar elementos exclusivos, ideales para incluir en cualquier espacio.

¿Cuáles son las principales tendencias de decoración en 2022? El diseño de interiores es una disciplina sometida constantemente a cambios. En cuanto a decoración, no hay nada escrito en piedra, por lo que las nuevas tendencias son definidas con base en estilos y conceptos de culturas icónicas y atemporales, añadiendo algunos elementos innovadores que realzan o aportan contraste al espacio.

A pesar de ello, cuando se trata del diseño de los espacios interiores, actualmente, predominan los estilos más naturales, inspirados en elementos básicos de la naturaleza, como la madera y las plantas. Asimismo, los estilos rústicos, industriales y japandi, que es la mezcla de nórdico con japonés, continúan siendo tendencia. Asimismo, es sumamente importante jugar y mezclar texturas.

En cuanto a la decoración se refiere, todo depende de los gustos de la persona. Actualmente, prevalece el uso de pinturas, suelos y superficies con colores básicos, como el negro, el blanco, el marrón, el gris o el azul oscuro. Para modernizar estos espacios, es posible incluir elementos decorativos o estampados en colores vivos, que dotan al espacio de un original contraste.

Comprar decoración exclusiva de forma online en Iglú Tiendas Encontrar todos los elementos necesarios para crear ambientes como los anteriormente mencionados puede resultar un proceso largo y complejo, ya que es difícil encontrar elementos de decoración de buen gusto a precios accesibles.

No obstante, empresas online como Iglú Tiendas ofrecen al público la posibilidad de adquirir plantas y flores, jarrones, maceteros, centros de mesa, relojes, velas aromáticas, lámparas, esculturas, portafolios e incluso marcos de fotografía. Todos alineados con las tendencias de decoración actuales.

Si lo que se busca es darle un toque único y acogedor a cualquier hogar, independientemente del diseño, comprar elementos de decoración online junto a empresas como Iglú Tiendas es una excelente alternativa. Después de todo, esta posee un amplio catálogo de accesorios y complementos ideales para decorar la casa.



