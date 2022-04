Salvar una vivienda con la Ley de Segunda Oportunidad, por Quita Deudas

Perder la vivienda a causa de un endeudamiento indeseado es una tragedia por la que muchas familias pasan, en medio de una resolución legal. Protegerse jurídicamente ante la opresión de una deuda que se extiende a disposiciones legales es un problema general.

El endeudamiento financiero, en su mayoría, surge a causa de la falta de mecanismos de defensa económicos, es por eso que, ante la situación y el funcionamiento de la Ley de Segunda Oportunidad, en España, un grupo de especialistas llamado Quita Deudas ayuda a los desprotegidos en el proceso.

Un asesoramiento correcto permitirá proteger la vivienda A partir del año 2015, en España entró en funcionamiento la Ley de Segunda Oportunidad, que acoge a todos las personas naturales, autónomas y pymes que no están en la capacidad de corresponder a sus deudas o que, al hacerlo, no pueden acceder a una vida digna. El propósito de esta ley es garantizar la protección de los que, absorbidos por la deuda, podrían perder algún tipo de bien valioso, como la propiedad del domicilio.

El grupo de especialistas jurídicos Quita Deudas ha reconocido la Ley de Segunda Oportunidad como un mecanismo prioritario de defensa que, ejecutado correctamente, dará luz verde a muchas personas jurídicas en el país. En ese sentido, este grupo de abogados brinda servicios efectivos en la exoneración de deudas, con un gran éxito en la liberación de deudas mediante el Decreto Ley 1 del 2015. Además, también citan casos en los que las partes acordaron la exoneración del pasivo insatisfecho, avalados bajo la incapacidad de sufragar, sin que las partes resulten en malos términos.

La Ley de Segunda Oportunidad como vía de regulación de las deudas contraídas Ante los efectos de la pasada crisis económica, el gobierno de España no puede desconocer los efectos que perjudicaron la solvencia económica de muchos españoles. La Ley de Segunda Oportunidad entra en vigor con el fin de regular el endeudamiento que hoy tiene en instancias difíciles a muchas personas. Sin embargo, su aplicación requiere del cumplimiento de algunos requisitos como: demostrar ser buenos deudores y comprobar, ante las autoridades, que poseen un expediente positivo con relación a delitos económicos como el blanqueo de capitales, falsificación de documentos, estafa, fraude, soborno, etc. Además, el deudor no debe poseer el patrimonio suficiente para solventar los compromisos, debe probar un acuerdo extrajudicial y que la deuda exceda los cinco millones de euros. Como otro requisito, el solicitante no debe haber rechazado ninguna oferta de trabajo en los últimos años.

La aplicación al recurso legal permite la regulación o exoneración total de la deuda, según sea el caso. La herramienta ha aliviado y beneficiado a muchísimos españoles que vieron cerca la posibilidad de perder la vivienda o propiedad. Quita Deudas es uno de los despachos más destacados en la defensa y ejecución de procesos auspiciados por la ley en curso.