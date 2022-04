Infinex Holding crea una estrategia de marketing para inversiones inmobiliarias a nivel nacional e internacional Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Los mercados inmobiliarios están comenzando a repuntar su nivel de actividad después del impacto que han tenido la pandemia de COVID-19, los confinamientos y las restricciones. La tendencia durante 2021 fue en alza, pero continúa existiendo cierta incertidumbre en el sector debido a cuestiones como los problemas geopolíticos y la inflación, entre otras.

Por ello, para brindar confianza, una inversión inmobiliaria requiere un buen posicionamiento y visibilidad a nivel nacional e internacional, tal como propone a través de un plan estratégico de marketing Infinex Holding, una empresa dedicada a la inversión, desarrollo y comercialización de activos tangibles e intangibles.

Generar oportunidades y acceder a propiedades off market Esta firma adquiere, reforma y gestiona bienes inmuebles, multiplicando su valor y sumándolo a sus activos con el objeto de generar estabilidad y rentabilidad en la inversión a lo largo del tiempo. Esto es posible gracias al establecimiento de precios de entrada seductores y políticas de salida claras, sumado a un equipo altamente capacitado en diferentes disciplinas y con años de experiencia en el sector.

De esta manera, siguiendo una filosofía de inversión simple, la empresa busca generar oportunidades y acceder a propiedades off market. Este tipo de inmuebles son conocidos como listados silenciosos y se trata de bienes que aún no han llegado al mercado, por lo general, como resultado de desalojos, ejecuciones de hipotecas, divorcios o herencias. Esto posibilita a los inversores posicionarse por delante de otros competidores y poder cerrar tratos más provechosos.

Motivos por los que elegir Infinex Holdingpara la gestión de activos inmobiliarios El equipo de agentes especializados en la gestión de activos inmobiliarios de Infinex Holding trabaja tanto en la búsqueda, análisis y selección de activos, ya sea nacional o internacionalmente, como en el asesoramiento en nuevos productos y mercados. Por medio del análisis del patrimonio, sus expertos definen la optimización del mismo, con el fin de minimizar el riesgo y optimizar los costes. De este modo, la compañía procede a definir la estrategia de inversión, considerando los componentes fiscales y financieros para una correcta selección del producto. Así, ofrece al inversor un asesoramiento personalizado en lo que respecta al inmueble, desde los aspectos legales-administrativos, pasando por el control total de los activos, hasta la maximización de su rentabilidad.

Por lo tanto, si se busca una solución integral en inversiones inmobiliarias para la preservación y crecimiento del patrimonio, esta empresa proporciona, por medio de una combinación de experiencia, tecnología y conocimientos tradicionales, la generación constante de rendimientos para los clientes y accionistas.



