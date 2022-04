¿Qué hacer si los anuncios no generan resultados? Los consejos de Let’s Marketing Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Nuevas oportunidades de publicidad y de negocios para empresas y marcas se han abierto gracias al auge del mundo digital. Ahora, se pueden diseñar campañas y grupos de anuncios con alto nivel de precisión y eficiencia a través de plataformas como Facebook e Instagram o buscadores como Google.

Existen varios factores que pueden fallar en una campaña publicitaria desplegada en internet. Según la agencia de publicidad digital Let´s Marketing, en estos casos es conveniente revisar el canal escogido y la calidad de los anuncios. El diseño del sitio web de la empresa es otro de los eslabones que podría estar fallando.

La importancia de las mediciones, la elección de los canales y la calidad de los anuncios El esfuerzo invertido en la creación de una campaña de publicidad debe duplicarse a la hora de estudiar los resultados. El trabajo no termina cuando los anuncios están publicados, sino que es justo ahí donde empieza. No realizar un monitoreo adecuado es una de las causas de fracaso de los planes de marketing. Las mediciones identifican los canales que funcionan mejor, permiten conocer el comportamiento del usuario y sirven para ponderar el alcance de las campañas. Con estos datos es posible tomar mejores decisiones y conseguir que las campañas mejoren.

Otro factor que destacan los especialistas de la agencia de publicidad digital Let’s Marketing como fundamental para el éxito de la inversión publicitaria es la elección de los canales, así como del público que ve los avisos. El objetivo siempre debe dirigirse a la audiencia ideal para el negocio que realiza la campaña. En este sentido, los usuarios de Facebook no siempre son los mismos que los de Instagram y definitivamente son muy diferentes a los de TikTok.

Por otro lado, la calidad de los anuncios es también un factor central para determinar el éxito o el fracaso de los anuncios. Cada pieza debe conseguir impacto y llamar la atención del público. Los diseños llamativos, los mensajes divertidos, los lemas originales y los logotipos personalizados, entre otros elementos, contribuyen a la causa. Ahora bien, es importante conjugar todos estos factores para que los avisos representen a la marca de forma fidedigna.

El proceso de conversión también es un factor a considerar A veces el problema de la campaña está al final del camino, en el sitio web del anunciante. Los procesos de conversión, venta y suscripción deben ser sencillos, rápidos y ágiles. Por ejemplo, agregar muchos pasos ocasiona que los usuarios en buena medida abandonen el carrito de compra antes de concretar la operación.

Estos son los principales factores que pueden determinar el fracaso de una campaña de anuncios en las distintas plataformas de internet.

Así pues, son varios los aspectos a tener en cuenta a la hora de desarrollar una campaña de marketing exitosa, por lo que la mejor opción es contar con la asesoría de una agencia de marketing digital profesional como Let’s Marketing.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.