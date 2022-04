Mantener la piel, el pelo y las uñas sanas con la llegada de la primavera Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

El invierno es una época que puede debilitar la salud.

Esto se debe principalmente a los virus y bacterias que hacen su aparición en climas más fríos, que tienen la capacidad de comprometer el bienestar del organismo, haciendo que la salud exterior se vea también debilitada: cabello más frágil, piel más pálida, uñas más débiles, entre otros aspectos. Por esta razón, muchas personas aprovechan la llegada de la primavera para fortalecer el cuerpo y verse mejor.

En el caso específico de quienes buscan fortalecer la piel, el pelo y las uñas durante la época primaveral, lo más recomendable es mantener un estilo de vida sano e incorporar el uso de complementos alimenticios efectivos. En este sentido, Levatrig es una fórmula exclusiva desarrollada por Herbetom Internacional, la cual está específicamente pensada para mejorar y cuidar dichas estructuras y células.

¿Qué beneficios aporta el complemento nutricional Levatrig? El ser humano está expuesto constantemente a muchos factores sociales, psicológicos y ambientales que comprometen tanto el bienestar físico como mental de las personas. No es un secreto que, a menudo, el estrés, las alteraciones hormonales, el clima e incluso la contaminación tienen el poder de producir alteraciones en el cuerpo, especialmente en zonas como la piel, el cabello y las uñas.

Para combatir estos problemas y asegurarse de mantener un buen equilibrio de salud, es necesario mantener una ingesta alta en vitaminas, minerales y aminoácidos. Con esto en mente, y para ayudar a este proceso, el reconocido laboratorio Herbetom Internacional ha desarrollado fórmulas especiales como Levatrig, un complemento nutricional que contribuye a la formación normal de colágeno y favorece la reparación celular.

Empleando como ingredientes principales la levadura de cerveza viva y germen de trigo, Levatrig se posiciona como una fórmula sumamente efectiva para contribuir a la salud de estructuras como la piel, las uñas y el pelo. Sus otras vitaminas y minerales también mejoran la síntesis normal de aminoácidos, el funcionamiento normal del sistema inmune y la función protectora e hidratante de las mucosas.

Productos prácticos y efectivos Desde hace mucho tiempo, los complementos alimenticios se han ido posicionando, poco a poco, como productos sumamente efectivos y prácticos, capaces de contribuir activamente a mantener el bienestar del cuerpo humano.

A pesar de todo esto, en la actualidad resulta complicado encontrar complementos alimenticios que ejerzan verdaderos efectos terapéuticos. No obstante, durante toda su trayectoria en el mercado, Herbetom Internacional ha sido la excepción a la regla. Después de todo, sus productos y composiciones exclusivas cuentan con mucho respaldo. Esto, sumado a su compromiso e innovación para con sus clientes, hacen de esta empresa uno de los mejores laboratorios existentes en el país.



