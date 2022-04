Ciberseguridad NETSKOPE SASE de la mano de GRUPO LINKA

En un momento en el que las empresas intentan acelerar el crecimiento, a través del uso de la nube, cada vez son más los datos, usuarios, dispositivos, aplicaciones y servicios que interactúan fuera de las instalaciones empresariales tradicionales, lo cual significa que el perímetro de la empresa ya no es solamente una ubicación.

A pesar de este cambio fuera del perímetro de red, la arquitectura de la nube sigue diseñada, de manera que todo debe pasar por el perímetro de red y luego abandonarlo. Los usuarios, independientemente de quiénes sean, deben seguir interactuando con la red corporativa a menudo, mediante tecnologías baratas e ineficaces, para volver de nuevo al mundo exterior en la mayoría de los casos. Esto crea importantes desafíos en cuanto a la disponibilidad del servicio, rendimiento y productividad de los usuarios.

GRUPO LINKA ofrece soluciones del fabricante NETSKOPE a través de la tecnología Secure Access Service Edge (SASE), centrada en la ciberseguridad y la descentralización con el propósito de converger toda la seguridad informática de una empresa en un único punto en la nube.

En manos expertas Las personas ya no trabajan como solían hacerlo, sino que están en constante movimiento en múltiples dispositivos y conectados a servicios en internet y la nube para colaborar, lo cual es necesario para la agilidad y la productividad. NETSKOPEes la estrategia que permite maximizar la expansión y rentabilidad de los diferentes canales, al tiempo que se transforma la seguridad de una empresa, construyendo arquitecturas de redes y seguridad centradas en la nube del futuro.

GRUPO LINKA es Partner de NETSKOPE en España y ofrece proyectos especializados de implantación de su solución de ciberseguridad SASE.

Hoy en día, las herramientas de seguridad tradicionales (como un firewall) no procesan el contexto del lenguaje de internet y la nube, además de su dinamismo, lo cual impide reconocer actividades peligrosas, dejando desprotegido al usuario solo con opciones tan básicas como el bloqueo o el permiso (block or allow). Por lo tanto, se necesita de una seguridad informática que permita visualizar cuando se compromete información sensible en un sitio web. Por eso, se requiere una seguridad especial construida específicamente en la nube para proteger la información de cualquier amenaza que pueda dañar la organización y, en ese sentido, GRUPO LINKA ofrece todas las herramientas SASE de NETSKOPE, su experiencia y calidad para la ciberseguirdad de las empresas.

Soluciones precisas y confiables Para mejorar la seguridad de las organizaciones, se requiere la implementación de una plataforma construida desde cero, que entienda todo el contexto que rodea la nube y la web en todos los niveles, además de incluir herramientas de analítica, fuga de datos y encriptación, protección de amenazas, detección de anormalidades y todo esto en un solo lugar, aumentando el rendimiento y permitiendo que el usuario comprenda las actividades de riesgo y así proteger la información sensible y detener las amenazas online. En este sentido, NETSKOPE es la herramienta líder del mercado reconocida por Gartner.

GRUPO LINKA, además, es experta en el mantenimiento informático de empresas con profesionales altamente cualificados y especializados en IT, virtualización, monitorización IT, Backup gestionado, redes WiFi, Infraestructura Cloud y amplio porfolio de soluciones con un nivel de alta calidad para empresas, administración pública y canal retail.