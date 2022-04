Zeuthen & Company, inmobiliaria experta en viviendas de lujo Emprendedores de Hoy

Las propiedades de lujo llaman la atención de inversores y empresas que se dedican a la reforma y venta de hogares en el país. El sector inmobiliario de lujo ha tenido un crecimiento exponencial en España, ya que cada vez son más las personas que cuentan con alto poder adquisitivo para comprar viviendas ostentosas.

Zeuthen & Company es una empresa inmobiliaria que ayuda a sus clientes a encontrar villas de lujo en Marbella y la Costa del Sol. Para lograrlo, cuenta con agentes expertos en el sector, quienes han operado en ambas ciudades por más de 15 años en el sector.

La situación del sector inmobiliario de lujo en España Según el informe de la riqueza mundial de Credit Suisse, en España, se ha multiplicado el número de millonarios de forma exponencial desde el año 2000. Además, con el surgir de la pandemia, muchas personas se hicieron millonarias gracias a la innovación de proyectos digitales durante los años 2020 y 2021. Así, el mercado de villas de lujo de 10 millones de euros o más, es ahora el nicho de más rápido crecimiento en el mercado inmobiliario.

Como resultado de ello, la compra de villas de lujo ha incrementado de forma significativa, especialmente en zonas de lujo como Nueva Andalucía y Puerto Banús. La razón por la que los millonarios compran estas propiedades no es solo por el gran atractivo, estatus social y confort que ofrecen, sino porque son consideradas activos de alto valor. Además, la Costa del Sol, en su conjunto, ofrece excelentes oportunidades de estilo de vida justo a la vuelta de la esquina, como golf, tenis, pádel, kitesurf y senderismo, a tan solo tres horas en coche de esquiar en Sierra Nevada. En definitiva, una combinación difícil de superar.

A diferencia de las viviendas tradicionales, una villa de lujo no pierde su valor con facilidad y, en la actualidad, son fáciles de reformar y modernizar. Zeuthen & Company cuenta con expertos en la búsqueda de propiedades espléndidas en España, especialmente en Marbella y Costa del Sol. En estas ciudades consiguen propiedades altamente cómodas, rentables, seguras y espléndidas.

Inmobiliaria experta en viviendas lujosas: Zeuthen & Company Los agentes inmobiliarios de Zeuthen & Company tienen por objetivo facilitar a sus clientes la compra de propiedades de lujo en Marbella y Costa del Sol. Los 15 años de experiencia de la empresa y su esfuerzo por contratar a los profesionales más capacitados le permiten ofrecer este servicio bajo estándar de alta calidad. Actualmente, su amplio catálogo de villas de lujo se adapta a las necesidades de cualquier persona o empresa.

Un ejemplo de ello es Villa Otto, una extraordinaria mansión de vanguardia con vista al mar, ubicada en Los Flamingos Golf. De igual manera, dispone de un chalet en la Zagaleta (una de las urbanizaciones más lujosas de Europa), exclusivo y rodeado de un espacio natural único e impactante. Zeuthen & Company también ofrece a los compradores de grandes viviendas residencias de lujo en Sierra Blanca chalets o independientes en El Herrojo.

Es importante mencionar que los agentes de inmuebles de esta empresa acompañan a sus clientes en todo momento, desde la búsqueda de la villa hasta la adquisición de la misma. Zeuthen & Company ayuda a personas, empresas, constructoras e inversores a encontrar una propiedad ostentosa en España, especialmente en Marbella y Costa del Sol.



