Lanzamiento del libro ‘9 Claves para un Parto sin Dolor, el Método Laxmi’

jueves, 14 de abril de 2022, 17:10 h (CET)

El libro 9 Claves para un Parto sin Dolor, del famoso Método Laxmi, ha salido a la venta en Amazon. Este método es un conocido programa de formación, ejercicio y meditación que facilita el parto y el nacimiento del bebé. A través de él, todas aquellas mujeres que tengan algún miedo relacionado con el parto podrán minimizar esos temores.

Este no es un libro más sobre el parto. Los contenidos que se pueden encontrar en él no se encuentran juntos en ninguna otra obra. Es el fruto de 12 años de investigación, práctica y resultados probados con más de mil mujeres que se han entrenado con el Método Laxmi. Aixa Laxmi explica que toda la información en este libro de 216 páginas se presenta de manera ordenada, como una metodología para eliminar el dolor en el parto y conseguir un nacimiento más seguro para madre y bebé. Es un conjunto de saberes que estaban dispersos y que confluyen con las nuevas técnicas desarrolladas por la autora que son exclusivas del Método Laxmi y los últimos descubrimientos científicos, que muestran, en conjunto, una visión holística y coherente del parto y el nacimiento. La autora afirma que es un texto para leer y practicar sola y en pareja.

Es un libro de contenidos eminentemente prácticos y ejercicios presentados de manera metódica y fácilmente comprensible con una profunda base en la anatomía humana y la fisiología del parto natural, escrito en un lenguaje asequible para madres y padres que no tienen por qué tener conocimientos técnicos, y al mismo tiempo, interesante para profesionales que quieran adquirir recursos para ayudar a las mujeres a confiar en su cuerpo y a tener una experiencia de parto natural y tranquila.

Los textos están acompañados por las bellas ilustraciones de Nayla Q. Lonzarich, con una perspectiva artística de la anatomía de la madre, del embarazo y el parto. Los dibujos ayudan a la mujer a visualizarse a sí misma en una experiencia de parto positiva.

La importancia de cuidar el momento del nacimiento Durante mucho tiempo, se ha creído que el bebé no tenía la capacidad de sentir dolor durante el parto y se ha tenido un abordaje muy mecánico del nacimiento. Se ha vigilado mucho en que el bebé nazca vivo y con unos determinados parámetros de salud física, pero no se ha cuidado la calidad de la experiencia de su propio nacimiento. Los últimos descubrimientos sobre neurociencia y epigenética del nacimiento demuestran que este abordaje es insuficiente. La experiencia del bebé en su propio nacimiento deja una huella en su cerebro de por vida, estableciendo una serie de circuitos neurológicos que lo predispondrán para ser una persona sana y equilibrada mentalmente o para desarrollar trastornos mentales desde la infancia hasta la edad adulta.

El libro descubre lo importante que es proporcionar al bebé un nacimiento tranquilo en el que las hormonas endógenas, es decir, las que la madre y el bebé producen de manera natural y espontánea, fluyan según la fisiología natural. Cuando se altera el parto con medicación e intervenciones, la experiencia deja un trauma en el bebé para siempre. Por eso, la importancia de procurar evitar intervenciones en el parto. Y esta es la visión que mueve a la autora a desmontar falsos mitos y a ofrecer las herramientas prácticas para tener una experiencia de parto que la madre pueda disfrutar, en la que se sienta en control y pueda tomar decisiones conscientes y que preserve el desarrollo neurológico sano del bebé en el momento más importante de su vida.

La relevancia del autoconocimiento El Método Laxmi no solo aborda el tema del parto y el nacimiento del bebé, sino que también destaca la importancia del autoconocimiento tanto corporal como emocional. Derriba una serie de barreras y mitos para comprender que se puede controlar gran parte de este proceso del parto y que este no es un hecho incontrolable cuyos resultados son una cuestión de suerte. El autoconocimiento permite estar en control del proceso, de las sensaciones físicas, de las emociones y de las hormonas. Es un texto que devuelve a la mujer la confianza en su propia sabiduría sobre cómo traer al mundo a un ser humano sano.

Un parto natural y sin dolor: la promesa del Método Laxmi La principal promesa del libro es que la mujer pueda lograr un parto natural y sin dolor. Este es un objetivo que la obra presenta en 9 pasos. El Método Laxmi es el único entrenamiento que revierte la espasticidad del útero, lo que reduce el dolor durante el parto a su mínima expresión. Al favorecer la naturalidad del proceso, reduce la necesidad y los riesgos de intervenciones.

“No solo se trata de gestionar el dolor o de reducirlo” dice la autora, “sino de prevenirlo al tener un útero funcional que trabaje correctamente y todos los recursos corporales, mentales y emocionales para que el canal del parto se abra con facilidad y para poner las hormonas del parto a su favor”.

En las 9 claves que se aportan se procura que la mujer tenga un profundo conocimiento de su cuerpo, del proceso del parto y de las implicaciones que tiene para la salud mental del bebé de por vida. La empodera sobre lo que puede lograr por sí misma. Al plantear el parto como una experiencia vital transformadora de la que se puede disfrutar plenamente, se vencen los miedos y se logra un recibimiento mucho más amoroso y seguro para el bebé.

El libro se complementa con información extra que se puede descargar en forma de contenidos audiovisuales a través de un link y un código QR. Allí, se presentan ejemplos explícitos para comprender, practicar y prepararse para un parto más fácil. Con este conocimiento, se pone el cuerpo y la mente a favor de un parto natural y seguro.



