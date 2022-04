Ideas para decorar una casa de forma original con vinilos decorativos Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 17:04 h (CET)

Remodelar las estancias de una casa o de un trabajo con ideas innovadoras y que combinen con el resto de los muebles, colores y texturas presentes no es tarea sencilla, mucho menos si para ello hay que hacer elevadas inversiones. Por este motivo, una alternativa fácil, rápida, asequible y agradable a la vista es, sin lugar a duda, la colocación de vinilos de calidad; una tendencia en pleno crecimiento que permite crear rincones muy originales y diferentes.

Good Vinilos es una de las empresas españolas que se especializa en la comercialización de este producto, el cual abre una ventana a la imaginación. En el sitio web de la firma disponen de un extenso catálogo con cientos de vinilos decorativos, para cocinas, infantiles, fotomurales, alfombras vinílicas y murales de pared y opciones para cristal. Aquellos que se dispongan a indagar y sumergirse en este apasionante mundo descubrirán una amplia gama de colores, tamaños, formas geométricas, diseños, texturas y tipografías distintas.

Decorar un hogar de manera diferente y original Estas piezas gráficas innovadoras pueden ofrecer diversas alternativas; se pueden utilizar para decorar paredes lisas o de gotelé, vidrios, azulejos, objetos puntuales y otras superficies, aportándoles así toques de frescura y modernidad, y a su vez generar ilusiones ópticas o disimular algo que quizás no gusta visualmente en los espacios que más se frecuentan en una casa.

Ese pequeño cambio puede marcar un antes y un después en la decoración de un espacio, pues se trata de una alternativa muy original, que permite personalizar una casa y que se diferencie del resto. Gracias a ello, sus habitantes se sentirán más a gusto y, aún más, si se opta por frases o citas motivadoras que al leerlas movilicen e inspiren.

Vinilos decorativos e infantiles para los más pequeños del hogar Los niños buscan sentirse cómodos en aquellos lugares donde pasan largas horas del día. Para algunos es su habitación, para otros un patio, la sala de estar o una sala de juegos. En cualquier caso, es una excelente idea acompañar esos sitios con murales divertidos y alegres. Vinilos exclusivamente diseñados con imágenes de alta calidad de sus dibujos animados preferidos, de sus ídolos de películas o series, de animales, de paisajes soñados o, incluso, personalizados con fotos reales o combinando cualquier imagen o silueta con frases motivadoras.

Asimismo, en Good Vinilos ofrecen imágenes en 3D, minipegatinas disponibles con descuentos de hasta un 20 % y magníficos vinilos que brillan en la oscuridad y que pueden aportar, aparte de belleza, mucha tranquilidad a quienes prefieren tener siempre a mano una luz.



