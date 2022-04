¿Cuáles son las ventajas de la cirugía laparoscópica en la hernia inguinal?, por el Dr. Enrique Mena del Río Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 17:21 h (CET)

Las hernias inguinales no tienen por qué ser peligrosas. No obstante, sí tienen el potencial de generar ciertas complicaciones. A menudo causan dolor y pueden afectar la calidad de vida de la persona de forma considerable. Las cirugías para reparar una hernia inguinal son frecuentes, pero la mayoría de ellas se realizan de la forma tradicional, es decir, de forma abierta.

No obstante, hay un grupo muy reducido de médicos que realizan la intervención por laparoscopia, uno de ellos es el Dr. Enrique Mena del Río. Este tipo de cirugía ha demostrado ofrecer mayores ventajas y mejores beneficios que la cirugía tradicional.

¿Qué es la cirugía laparoscópica de hernia inguinal? Al igual que la cirugía tradicional, lo que se busca a través de la laparoscopia en una hernia inguinal es devolver el intestino afectado a su posición original y reparar el orificio que causa la hernia. La diferencia con la intervención está en la manera en la que se realiza el procedimiento. Para intervenir una hernia inguinal por laparoscopia, el cirujano realiza 3 mínimas incisiones en vez de realizar una incisión sobre la hernia.

De esta forma, el cirujano puede introducir cómodamente una cámara y las herramientas con las que realizará la operación y devolver los órganos a su lugar correspondientes así como reparar el defecto en la pared abdominal. En definitiva, es una cirugía muy especializada que requiere de profesionales muy bien preparados para ello.

Beneficios de la cirugía laparoscópica en hernia inguinal En líneas generales, las ventajas que se obtienen con una intervención de este tipo de cirugía para la hernia inguinal, son las mismas que se obtendrían en cualquier otro procedimiento realizado por laparoscopia. Por ejemplo, tiene un menor dolor posoperatorio, el tiempo de recuperación es mucho menor que en una cirugía tradicional, la vuelta a la vida activa es más rápida y, por supuesto, garantiza en términos estéticos un mejor resultado, ya que las cicatrices son mínimas. Por otro lado, entre sus ventajas está el hecho de que se trata de una cirugía poco invasiva y favorece un trabajo más detallado, gracias al uso de vídeo de muy alta definición.

El doctor Enrique Mena del Río es un especialista de larga trayectoria en cirugía general y del aparato digestivo, especialista en cirugía laparoscópica en cirugía bariátrica. Por vía laparoscópica, el doctor realiza intervenciones en la vesícula biliar, hernia de hiato, obesidad mórbida y hernias inguinales. Actualmente, atiende a sus pacientes en el Hospital Modelo en A Coruña. Los datos de contacto, así como la opción para reservar cita online se encuentra disponible en su página web.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.