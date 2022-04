La mayoría de los problemas que sufren los bebés podrían evitarse formando a las familias antes de tener un hijo, por Laura Paz Emprendedores de Hoy

14 de abril de 2022

Una de las etapas más bonitas e intensas que experimentan las mujeres es la maternidad. No obstante, la llegada de un nuevo ser al mundo también supone un verdadero reto por todas las responsabilidades que implica. Uno de ellos es la lactancia materna, ya que de esta depende, en gran medida, el buen desarrollo y crecimiento del bebé y la prevención de enfermedades como infecciones y alergias.

Laura Paz, fisioterapeuta y osteópata pediátrica, considera que toda futura mamá debe nutrirse de información y conocimientos para enfrentar los desafíos. A su juicio, muchos de los problemas que sufren los bebés, como los cólicos, la falta de sueño, ansiedad, retrasos en el desarrollo psicomotor, etc., se pueden evitar. Por tal razón, pone a disposición de las familias un programa de formación para embarazadas y futuras madres.

El programa de formación de Laura Paz enseña a disfrutar la lactancia materna Una de las preocupaciones que sufren las embarazadas que quieren amamantar es precisamente no conseguir una correcta lactancia materna.

Los bebés nacen sabiendo mamar, pero las madres no saben lactar, han perdido ese aprendizaje orgánico a través de la imitación viendo desde niñas como otras madres amamantaban. En algunas ocasiones, puede haber complicaciones que impiden al bebé succionar de forma correcta generando problemas en la lactancia (dolor, mastitis, escasa ganancia de peso…). La mayoría de las lactancias fracasan por no tener la formación y la ayuda adecuada a tiempo.

Laura Paz, fisioterapediatra y asesora de lactancia, creó el programa BabyMaster para que las futuras madres aprendan todo lo relacionado con la lactancia materna, como la postura en la que se deben colocar ellas y los recién nacidos, cómo hacer para que el bebé haga un correcto agarre, entre otros detalles que son importantes para que este mecanismo de la naturaleza, tan sofisticado y a la vez tan vulnerable, funcione correctamente.

Además, quienes opten por el programa de formación podrán conocer todo lo concerniente al banco de leche y cómo crear uno en casa para poder cubrir las necesidades alimentarias del bebé cuando la madre tenga que ausentarse como, por ejemplo, con la incorporación al trabajo.

En qué otros aspectos puede ayudar el programa BabyMaster de Laura Paz Las familias interesadas en BabyMaster pueden consultar la página web de Laura Paz donde aparece toda la información importante como los detalles del programa. BabyMaster no solo está recomendado para que las mujeres profundicen en lactancia materna. En este programa, en el que también son bienvenidos los padres, se aprende todo lo que es vital para llevar la maternidad sin miedos ni temores. Las familias que pasan por el programa llegan a la maternidad con seguridad y confianza, sabiendo que están haciendo las cosas bien.

El plan de formación incluye todo lo que hay que saber para tener un embarazo saludable, preparación para el parto y el puerperio, neurociencia del apego y el vínculo, cuidados básicos del recién nacido, porteo ergonómico, sueño infantil saludable, alimentación complementaria, primeros auxilios pediátricos, seguridad vial infantil, desarrollo psicomotor y acompañamiento de 0 a 12 meses.



