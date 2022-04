¿Qué hacer cuando se han publicado las imágenes y/o vídeos de contenido íntimo? TeBorramos tiene la solución Emprendedores de Hoy

No siempre se tiene un control total del contenido que se sube a la web acerca de la vida privada.

Esto se debe a que, actualmente, existen usuarios en internet que por venganza, chantaje o, simplemente, con la intención de hacer daño a otras personas, suben a la red contenido e información de carácter íntimo y delicado, vulnerando la protección de datos. Sin embargo, para todos aquellos que han visto expuestas sus fotos o vídeos en internet, TeBorramos tiene la solución.

TeBorramos cuenta con abogados expertos en IT y el derecho al olvido para eliminar cualquier información de todo tipo de plataformas digitales (redes sociales, blogs, foros, etc.).

¿Cómo eliminar fotos o vídeos íntimos de internet? Son muchas las razones por las cuales una foto o vídeo íntimo puede acabar publicado en internet, ya sea por error, robo de información o por la venganza de exparejas o personas cercanas a la víctima.

Para dar solución a este tipo de problemas, TeBorramos y sus abogados expertos en la seguridad de la información y el derecho al olvido son la mejor solución.

TeBorramos se asegura de eliminar cualquier rastro de contenido privado o información que no deba ser mostrada al público, sin importar el tipo de plataforma. Por lo tanto, cualquier víctima puede acudir a TeBorramos para eliminar y borrar datos privados de diarios oficiales, foros, blogs, redes sociales, sitios webs dedicados al ocio y entretenimiento, etc.

Asimismo, TeBorramos y sus profesionales brindan a sus clientes el respeto y la confidencialidad que necesitan en el momento de solicitar sus servicios, esforzándose por ofrecer soluciones en el menor tiempo posible con el objetivo de preservar o recuperar la reputación online del usuario de forma rápida, eficaz y segura.

¿Cómo evitar que suban fotos o vídeos íntimos sin permiso a internet? En la actualidad, existen muchos programas antivirus y de protección de datos que pueden ser obtenidos en internet por un precio mensual bastante accesible.

Asimismo, es recomendable no acceder a páginas webs desconocidas y activar la protección mejorada de los navegadores como Google Chrome, destinado a evitar el robo de información digital.

A pesar de ello, muchas veces el robo de fotos o vídeos íntimos de una persona puede ser llevado a cabo por amigos, parejas o incluso familiares, siendo el motivo más común el rencor o las discusiones.

Por lo tanto, es importante mantener bajo clave las carpetas o medios digitales en los cuales se posea contenido privado que no deba ser visto por otras personas.

Asimismo, para prevenir futuros percances será esencial evitar mostrar o grabar dicho contenido con quienes no sean de suma confianza. Sin embargo, todas estas precauciones no siempre son suficientes, encontrándose otras formas de filtrar o mantener el contenido íntimo en internet.

Por esta razón, TeBorramos pone a disposición de todas las víctimas un equipo altamente profesional dispuesto a ayudar a las personas afectadas para defender sus derechos y devolverles su dignidad y reputación en el mundo digital, con la mayor rapidez, eficacia y confidencialidad.



