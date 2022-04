¿Cuáles son las ventajas de tener césped artificial en el jardín? Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 15:58 h (CET)

El césped artificial es una de las formas más convenientes para dar vida a los espacios con un material resistente, atractivo a la vista y con múltiples funcionalidades.

Esta superficie de fibras sintéticas que tiene la cualidad de imitar a al césped natural es la más idónea para el hogar, lugar de trabajo y cualquier entorno, ya que no requiere de riego ni de mucho mantenimiento.

La Tienda del Jardín dispone de este producto en diversos estilos y precios, además de ofrecer una asesoría especializada en el diseño de estos espacios.

¿Qué hay que saber sobre el césped artificial? El uso de esta fibra estaba generalizado en el sector deportivo para facilitar la realización de prácticas como el fútbol, por sus cualidades, practicidad y apariencia natural. Hoy en día, es una pieza popularizada en el ámbito decorativo para jardines, zonas de piscina, terrazas, patios, entre otros.

Para elegir el césped artificial es importante saber que existen distintas presentaciones de este, por lo que es recomendable escoger el que se adecúe de mejor manera al sitio en el que se ha de instalar. La ventaja de esta fibra es que ofrece una sensación agradable a la vista que permite que sea casi imposible diferenciarla del césped natural.

Es conveniente que su textura sea dócil, suave y blanda, ya que esto propicia que al caminar por él no se produzca ruido y se recupere el estado vertical previo al paso por encima de su estructura. Un buen césped artificial no debe emitir ningún olor, debe mantener con fuerza su color y conservar su flexibilidad con el paso del tiempo.

Césped artificial de elevada calidad a precios accesibles Entre la gran oferta de césped artificial que promueve La Tienda del Jardín es posible encontrar césped de alta calidad a precios razonables con densidad de 7, 10, 14, 20, 30, 40 y 45 milímetros, entre otros. Disponen de superficies con medidas para elegir, buen drenaje y reverso resistente para garantizar su fijación y estabilización UV. Su acabado es natural y responde a todas las exigencias respecto a su implementación en los espacios, tanto los más transitados como los más propensos a la humedad. Las tonalidades de los filamentos de esta iniciativa imitan con precisión al césped natural.

En el stock de esta compañía se comercializan variedades denominadas London, Bahamas, Genova, Palermo, Paraíso, Messina, Madrid, Primavera y Moqueta, entre otras. Cada una responde a especificaciones distintas para adaptarse a cada necesidad y superficie. También ofrecen accesorios como cepillos, cintas de unión, pegamento cola adhesiva, grapas de fijación e incluso, almohadillas de amortiguación.

Contar con un césped de este tipo en el hogar o empresa es dinamizar los espacios con un enfoque práctico, vistoso y armonioso que inspira tranquilidad y belleza.



