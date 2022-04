La compra y venta de coches de segunda mano se consolida como la opción más solicitada, por Qcoxe! Emprendedores de Hoy

A lo largo de los últimos años, la tendencia de adquirir coches de concesionario ha ido evolucionando. Hoy en día, el mercado español muestra más venta de coches de segunda mano que transacciones con vehículos nuevos.

Los registros del 2022 evidencian un aumento del 29,1 % en la venta de coches de segunda mano.

El panorama expuesto representa una oportunidad para aquellas personas que desean obtener beneficios económicos de un coche en desuso. Sin embargo, concretar la venta en ocasiones puede ser un trabajo completo. Por ello, un porcentaje grande de los propietarios acude a espacios web dedicados a la compra y venta de coches de segunda mano particulares con un servicio de tasación justo para el cliente, como Qcoxe!.

Coches de segunda mano online El proceso de venta de un vehículo de segunda mano a menudo requiere de una larga inversión de tiempo, ya que comprende la búsqueda del comprador, la valoración correcta del vehículo, la negociación, la revisión por parte del nuevo propietario y una serie de trámites legales para asegurar que el coche quede en regla. En este sentido, los vendedores privados suelen tener menos éxito que las plataformas dedicadas a ese nicho, lo que explica el auge que ha tenido la venta de coches de segunda mano particulares online en los últimos años.

Según una encuesta realizada por la red global de asesorías KPMG, el 62 % de los líderes empresariales del sector automovilístico considera que para el año 2030 más de la mitad de la venta de coches nuevos se hará de forma virtual y este porcentaje aumenta al tratarse de vehículos usados.

Qcoxe!: servicio integral de compra y venta de coches de segunda mano Qcoxe! llegó al mercado español de la mano de profesionales con más de una década de experiencia en el sector de compra y venta de coches. La firma proporciona una serie de ventajas que la han diferenciado de la competencia. La más importante de estas características es la metodología personalizada de tasación. Aunque existen cientos de páginas dedicadas a tasar vehículos usados, la mayoría usa un cálculo genérico que otorgará a la persona que quiere vender su coche una información orientativa sobre el valor de su vehículo. Sin embargo, Qcoxe! compra el coche online en cualquier punto de España. En un proceso 100 % digital, el cliente vende su coche sin desplazarse en ningún momento, si no lo desea, simplemente incorporando unas fotos y datos básicos del vehículo. Además, ofrece uno de los mejores precios de compra al ser una oferta personalizada al valor real del vehículo del cliente, no importa la edad ni kilómetros del vehículo, la empresa se encarga de comprar el coche de forma inmediata.

Qcoxe! quiere dar todas las oportunidades al cliente, por este motivo, en caso de que el propietario quiera vender su coche a particular, brinda un servicio personalizado para facilitar los trámites de todo el proceso, ampliando la posibilidad de encontrar al comprador adecuado ofreciendo financiación, garantía y retoma del coche del posible comprador como principales herramientas de venta a ofrecer al comprador. De esta forma, esta empresa se pone en manos del cliente para sacar el máximo partido a la tecnología y a la larga experiencia de su equipo profesional, Qcoxe! permite a los usuarios vender siempre su vehículo al mejor precio del mercado.



