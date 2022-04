Grupo redbar alcanza los 4,76 millones de euros en 2021 Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 15:51 h (CET)

Con su concepto de gastronomía basada en el servicio al cliente, recién aterrizados en la Plaza de España de Madrid, la compañía afronta para este ejercicio ambiciosos proyectos.

Grupo redbar, la cadena de restaurantes con 12 cocinas non stop (basadas en el servicio al cliente 24/365 tanto a domicilio como en sala) acaba de hacer pública su facturación en 2021, la cual ha llegado a los 4,76 millones de euros

Esta cantidad hace referencia a los restaurantes redbar operativos a 31 de diciembre en Sabadell, Vilanova y Sitges, que representan para Grupo redbar incrementar los ingresos alcanzados en 2019, a pesar de verse afectados durante los 2 últimos ejercicios por las duras restricciones de la hostelería en Cataluña para el consumo en local y a domicilio también. Este es el principal valor añadido de la compañía, debido a que sus locales están abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año.

Sin embargo, a pesar de este contexto, consiguieron superar en algunos momentos los 6.000 repartos a domicilio mensuales por establecimiento, gracias al servicio de delivery y take away, lo cual supone más de 60.000 entregas en cada unidad a lo largo del año.

Con la reciente inauguración del restaurante en Plaza de España (calle San Leonardo, nº 12), este 2022 Grupo redbar prevé alcanzar una facturación cercana a los 10 millones de euros, duplicando la cifra de negocio del 2021. En este primer trimestre del año, cada local ha presentado crecimientos en torno al 53 % respecto al mismo periodo del pasado ejercicio.

El servicio continuo de la empresa, así como el tamaño de gran formato de sus establecimientos, superior a los 1000 m², han llevado a que la cantidad de empleados del Grupo redbar a día de hoy sea superior a los 200 profesionales, cifra que también aumentará a lo largo del año con empleos estables y de calidad, para la apertura de nuevas unidades tanto en Cataluña como en Madrid, de las que se irá informando en los próximos meses.

El CEO de Grupo redbar, Felipe Alayeto, comentaba: “estamos muy satisfechos de los resultados que estamos consiguiendo, a pesar de la difícil situación que todos hemos vivido en los dos últimos años y que se ha prolongado este ejercicio por las circunstancias por todos conocidas. Aun así, hemos arrancado este 2022 con la primera gran apertura de nuestro Grupo fuera de Cataluña y, durante estos primeros meses, la acogida en Madrid también ha sido extraordinaria, por lo cual confiamos y, si cabe con más ilusión y motivación, poder llevar a cabo los ambiciosos planes que tenemos para la expansión de nuestro concepto de negocio a nivel nacional”.

En la actualidad cuenta con 4 unidades operativas en Vilanova, Sitges, Sabadell y Madrid.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.