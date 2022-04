Estudiar un curso de coaching nutricional y nutrición y dietética por solo 15 € es posible con My Web Studies Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 15:34 h (CET)

Aunque son disciplinas complementarias, la nutrición y la dietética tienen sus particularidades que las diferencian.

Mientras la nutrición se encarga del estudio de características y propiedades de los alimentos, la dietética tiene como objetivo diseñar planes y regímenes alimenticios, en virtud de promover un estilo de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas.

Existen numerosos programas de formación que instruyen sobre una disciplina u otra, pero ninguno de ellos diseñados desde un todo que contemple la articulación entre ambas. Por tal motivo, la academia online My Web Studies ofrece un completo plan de formación que enlaza un curso de coaching nutricional con un curso de nutrición y dietética, los cuales capacitan a las personas en todo lo que tiene que ver con el estudio y ejecución de planes alimenticios personalizados.

Nutrición y dietética combinados con Coaching nutricional Estos cursos están dirigidos a los profesionales de la nutrición que deseen profundizar sus conocimientos técnicos sobre la elaboración de regímenes de alimentación, complementados con el estudio detallado de las características organolépticas de los alimentos y sus preparaciones.

Con esta formación, la academia busca que sus alumnos aprendan a elaborar instrumentos y herramientas que les permitan a sus asesorados conseguir sus metas con tan solo trabajar en cambios dentro de su rutina alimentaria.

Teniendo en cuenta que todos los cursos son necesarios para adquirir un aprendizaje completo e integral, la escuela ha decidido ofrecer un plan donde el estudiante solamente debe hacer un único pago de 15 euros para acceder a todos los cursos de coaching, nutrición y dietética en su modalidad online. Con este paquete de cursos, My Web Studies espera que todos los profesionales que deseen ampliar y profundizar sus conocimientos tengan la oportunidad de acceder a una formación impartida por algunos de los mejores profesionales del sector, por medio de herramientas pedagógicas innovadoras y eficaces para el aprendizaje de todos los conceptos.

Formación sin límites Este plan de estudio se enmarca dentro de la iniciativa “Quiero estudiar”, diseñada por los fundadores de esta academia, con la cual esperan contribuir a la formación continua de profesionales de diferentes ramas del conocimiento. “Quiero estudiar” se cimienta en el acceso indefinido a cualquier curso ofrecido por la academia, solamente abonando una cuota inicial fija en el momento de inscribirse a la plataforma.

Con este único pago, el estudiante puede ingresar a cualquier curso que desee, solo preocupándose por el cronograma académico de inicio y finalización de clases. De esta manera, esta academia espera contribuir al enriquecimiento profesional y formativo de todas las personas interesadas en adquirir un aprendizaje integral.



