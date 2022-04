Ortodoncia infantil en Córdoba de la mano de Corporación Dental, corregir a tiempo garantiza una óptima salud bucal Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 13:45 h (CET)

Proteger la salud bucal de los niños es una garantía para la vida adulta.

A partir de los seis o siete años, es recomendable que los pequeños visiten por primera vez a un especialista en ortodoncia para que evalúe el desarrollo de su dentadura y determine si es necesario corregir la postura de los huesos maxilares.

Corporación Dental cuenta con profesionales altamente cualificados en ortodoncia infantil en Córdoba, Andalucía, con una primera valoración gratuita.

Tratamientos para prevenir complicaciones Al corregir la posición de la mandíbula y el maxilar superior en los niños, se están previniendo problemas posteriores que van apareciendo con la llegada de la adolescencia y la adultez. Cuando la mordida no es la adecuada, la persona puede presentar dificultades como dolores de cabeza, de oídos, espalda o cuello e incluso alteraciones del habla y la fonación.

En muchos casos, los adultos que no fueron atendidos por un ortodoncista en la infancia requieren una cirugía ortognática, para corregir la posición de los maxilares, además de la alineación dental. El tratamiento con brackets es el más recomendado para niños y adolescentes. El procedimiento es capaz de solucionar problemas como la mordida abierta que ocurre cuando no existe contacto entre los dientes delanteros con el resto de las piezas o la mordida cruzada que se da al quedar los dientes superiores por detrás de los inferiores.

Otras condiciones que requieren atención desde los primeros años son la sobremordida y la submordida, relacionadas con la falta de coincidencia de la posición dental con respecto a la línea imaginaria que delimita el plano del cráneo. La ortodoncia infantil puede corregir estas y otras condiciones para favorecer una plena salud bucal.

¿Cuáles son los beneficios de la atención temprana? La primera cita con los especialistas de Corporación Dental puede solicitarse llenando un formulario disponible en la página web o vía telefónica. El trato amable y cercano del equipo de auxiliares, odontólogos y de todo el personal favorece la adaptación de los niños a las visitas periódicas de seguimiento a su proceso.

Una mejor masticación, la prevención del desgaste de los dientes, reducción del riesgo de tener caries o padecer enfermedad periodontal, una adecuada higiene bucal, y la reducción de la sensibilidad son algunas de las ventajas que se obtienen en los pacientes. Igualmente, el factor emocional resulta importante, ya que la ortodoncia mejora la estética y, por ende, la autoestima del paciente.

Con sedes en Córdoba, Málaga y Sevilla, Corporación Dental es una de las redes de servicios odontológicos líderes en la comunidad andaluza. Su labor ha sido reconocida al integrar estos centros al Plan de Atención Dental Infantil de Andalucía, con excelentes resultados en materia preventiva. Los profesionales de las clínicas garantizan soluciones a tiempo, para que la salud bucal sea prioridad desde los primeros años de vida.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.