¿Cuáles son las fechas de la Samurai Xtreme Race?

jueves, 14 de abril de 2022

Una tendencia popular que se ha posicionado en los últimos años es el mundo del fitness y el acondicionamiento físico. Cada vez más personas ven el deporte como un estilo de vida y no solo como una práctica recreativa. En consecuencia, buscan escenarios de entrenamiento y competición que representen nuevos desafíos para sus capacidades físicas.

Uno de los retos más extremos para quienes buscan poner a prueba sus límites es la Samurai Xtreme Race, una carrera de obstáculos que se celebrará el 10 de julio, en la cual los participantes deberán enfrentarse a los exigentes obstáculos y al duro terreno que conforma la carrera.

La carrera más desafiante del verano La localidad Lago de As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña, será el escenario de la próxima Samurai Xtreme Race, una carrera que abarcará entre 7 y 9 kilómetros, cuyo punto de salida y de llegada se ubica justamente en la playa del Lago de As Pontes. Las inscripciones para este evento se realizan por la aplicación digital Champion Chip Norte y estarán habilitadas hasta el 30 de junio.

Cada participante podrá elegir, según su nivel de habilidad, entre diferentes tandas de competidores, cuyos horarios de salida serán cada 20 minutos, desde las 11 de la mañana en adelante. Además, cada participante recibirá los servicios de avituallamiento adecuados para su comodidad durante la participación en el evento, como guardarropa, duchas, hidratación en el recorrido y la meta e incluso algunas zonas de animación, con DJ en vivo.

Estos servicios facilitan a los participantes enfocarse plenamente en afrontar los duros desafíos que plantea la pista, la cual presenta una gran cantidad de obstáculos con una separación máxima de 500 metros entre sí, ubicados en zonas que destacan no solo por la vistosidad de los paisajes, sino también por las desafiantes condiciones del entorno.

Celebrar un estilo de vida, mediante este evento La Samurai Xtreme Race no es un evento pensado para premiar a una élite del fitness, sino para fortalecer la noción del deporte y la actividad física como un estilo de vida que representa un significativo incremento de la salud y la fortaleza física. Por esta razón, además de los ganadores, todos los competidores que completan el trayecto reciben galardones que simbolizan la conquista de esa meta, como una camiseta y una medalla que les reconoce oficialmente como finishers de la carrera.

Además, en el esfuerzo por expandir esta filosofía, la organización de este evento ha desarrollado una variante junior, para que los concursantes de menor edad puedan vivir una experiencia igual de desafiante que los adultos, pero con retos y obstáculos acordes a las capacidades de su edad.

Esta y otras iniciativas buscan romper esas barreras y distinciones que alejan a la gente del deporte y difundir entre cada vez más personas todos esos beneficios que genera este estilo de vida sobre su bienestar.



