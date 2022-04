¿Cómo salir de un registro de ASNEF con Quita Deudas? Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022

La imposibilidad de financiación es una realidad que afecta negativamente el progreso económico de personas jurídicas, naturales o empresas que, después de un periodo de crisis, no encuentran la vía legal para recuperarse o subsanar su situación. Lo que se podría denominar muerte financiera, es un estado de impotencia en el que se alcanza la inactividad económica.

Este es el caso de muchas figuras que, a causa de un mal procedimiento económico, forman parte del fichero de morosos de ASNEF: la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. Para estos, existen empresas como Quita Deudas, que se enfocan en ofrecer una solución para salir de ASNEF tanto a personas como a entidades.

La Ley de Segunda Oportunidad, una oportunidad de resurrección financiera Con la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, aplicada en España desde el año 2015, hoy, las personas naturales, jurídicas y pymes reportadas negativamente en la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito pueden acceder a mecanismos legales de defensa que les permitan la regulación de su deuda, como un auxilio y salida económica sostenible.

Especializados en la ejecución de esta ley, el reconocido despacho de abogados Quita Deudas ofrece asesoría a víctimas económicas, tras un sobre endeudamiento o un panorama crítico. La aparición de ficheros que evidencian la quiebra económica de los implicados, en la ASNEF, determina un estado de inactividad e incapacidad del que es prácticamente imposible recuperarse. Sin embargo, con la implementación de esta nueva ley, Quita Deudas es una entidad garante para salir del proceso y del fichero.

Accesibilidad y garantías para una vida digna La Ley de Segunda Oportunidad proporciona a los afectados una vía legal aplicable, por la cual, en su condición de vulnerabilidad, los acreedores no podrán proceder al cobro o embargo de las obligaciones al deudor. La instancia únicamente es válida si se demuestra no tener la capacidad financiera de subsanar y sobreponerse a la situación.

Como expertos en el tema y brindando un servicio de calidad, Quita Deudas ofrece su servicio a un coste extremadamente económico. En ese sentido, contemplan la tarifa de pagos del servicio más barata de todas y, además, extienden sus periodos de pago hasta el proceso de finalización o exoneración. La entidad ha demostrado resultados satisfactorios en la solución del conflicto, logrando la cancelación total de la deuda de sus clientes, de manera que los exdeudores puedan disfrutar de una vida digna y tengan una nueva oportunidad económica.



