¿Por qué tener una tienda en Instagram?

jueves, 14 de abril de 2022, 09:26 h (CET)

Las redes sociales se han convertido en los espacios virtuales donde las personas pasan más tiempo a lo largo del día. Entre todas ellas, sin duda la más popular del momento es Instagram.

Las empresas y emprendedores han visto en esta plataforma una oportunidad de llegar a millones de personas con sus productos, pero, para ello, la ayuda de una agencia de redes sociales especializada es crucial.

La importancia de utilizar Instagram para las ventas De acuerdo al Estudio Anual de Redes Sociales, en el 2021, las personas dedicaron un promedio de 55 minutos al día visualizando Instagram. La gran mayoría de usuarios que dedicaron ese tiempo diario a la red social se encuentran en un rango de edad que va desde los 25 hasta los 34 años.

Este mismo estudio reveló que, mientras más tiempo pasan las personas en Instagram, más anuncios ven y, por lo tanto, hay mayores posibilidades de que conozcan una marca nueva. Es por eso que, tan solo en los Estados Unidos, cerca del 75 % de las empresas tienen presencia en Instagram actualmente.

De hecho, agencias especializadas en marketing, dedican un servicio exclusivo a la gestión de redes sociales, donde posicionan a su cliente en Instagram para dar a conocer su marca, atraer a un mayor número de clientes y maximizar sus ventas. En efecto, la importancia de contar, hoy en día, con una tienda en Instagram es sencillamente indiscutible.

¿Por qué es importante tener una tienda en Instagram? Las campañas de publicidad y anuncios de una empresa o negocio pueden llevar meses sin dar los resultados esperados. En la mayoría de los casos, se debe a que los canales utilizados para enviar la publicidad no son los más adecuados. Dado los resultados que ha demostrado tener el marketing a través de Instagram, la necesidad de abrir una tienda en esta red social es más que evidente.

En ella, se puede mostrar un producto a millones de personas en tan solo minutos. Además, es un canal donde la interacción con el cliente es mucho más cercana y fluida. Las ventas por Instagram se pueden concretar de manera mucho más fácil y rápida, sin mencionar que funciona perfectamente para fidelizar a una gran cantidad de clientes en mucho menos tiempo. Además, ayuda a otros aspectos como son el tráfico a la web y a generar más ventas.

Instagram Shopping es una herramienta pensada para que las empresas puedan vender sus productos a través de la red social, además permite a sus usuarios comprar directamente los productos. Muchas veces es crucial contar con la ayuda de profesionales para que hagan una perfecta configuración de todo y evitar problemas a posteriori.

Let ‘s Marketing es una agencia experta en crear y gestionar este tipo de e-commerce en redes, además, se hará cargo de explotar el potencial de la tienda del cliente, gestionar su comunidad de seguidores y garantizar clientes fidelizados. Contactar con Let’s Marketing es muy sencillo, mediante el formulario de contacto que aparece en su web.



