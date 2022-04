Dámelo Dámelo, el portal de anuncios para vender y comprar productos nuevos o de segunda mano Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, es posible recurrir a las múltiples posibilidades que ofrece internet para vender los artículos que ya no se necesitan. Los avisos online y los centros comerciales digitales cumplen con esa función. En concreto, Dámelo Dámelo ofrece una gran oportunidad a todas las personas que desean desprenderse de algún objeto, ya que dispone de un portal de anuncios en el que es posible publicar de forma gratuita.

Todas las secciones de compra y vende de Dámelo Dámelo son libres, al igual que los avisos. Solo se cobran los anuncios destacados. Se trata de una excelente oportunidad para ofrecer productos de segunda mano que otra persona puede encontrar útiles.

Un portal de anuncios para usuarios de todo el país El compra y vende de segunda mano presenta ventajas tanto para los compradores como para los vendedores. Desprenderse de algo que ya no se usa, y además obtener algo de dinero a cambio, es el principal beneficio para los vendedores. A su vez, las personas que buscan algún producto pueden conseguirlo, bajo esta modalidad, a un precio mucho más bajo de lo que cuesta un artículo nuevo.

Con el fin de facilitar estas operaciones, las búsquedas en la plataforma Dámelo Dámelo son sumamente sencillas. Los artículos disponibles se presentan según su ubicación geográfica, por lo que cada usuario puede buscar dentro de su comunidad o ciudad. El portal ofrece una nueva vía para realizar actividades de compra y vende por internet, de modo que la gente de pequeñas localidades puede llegar con sus avisos a usuarios de todo el país.

Las empresas también pueden aprovechar las facilidades que ofrece el portal para publicar avisos sobre sus productos o servicios. De esta manera, Dámelo Dámelo se convierte en una alternativa para que los emprendedores lleguen a su público objetivo.

Una plataforma de uso ágil y sencillo El registro en la plataforma para los usuarios que estén interesados en comprar o vender a través del portal de anuncios es muy simple. En el caso de los vendedores, una vez que hayan completado los datos básicos que se solicitan, podrán subir las imágenes que consideren necesarias. Por ejemplo, las empresas pueden identificar su marca con un logo. A continuación, es recomendable subir una buena fotografía de cada producto que se anuncia con una descripción precisa de sus características y su estado actual. También es necesario incluir algún dato de contacto para que los interesados puedan comunicarse. Puede ser un correo electrónico o un número de teléfono, lo que el vendedor considere más apropiado.

Dámelo Dámelo no cobra comisiones por las operaciones y permite que todos sus usuarios publiquen avisos y realicen actividades de compra-venta de forma gratuita.



