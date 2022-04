Todos los beneficios que presentan las mesas extensibles según Roble.Store

Muchas veces, al recibir invitados en casa para compartir una comida, no se encuentra suficiente espacio en la mesa de comedor y hay que recurrir a la vieja mesa guardada para que haya espacio suficiente para todos. No obstante, situaciones como esta se pueden solucionar adquiriendo una mesa extensible, que tal y como su nombre indica, tiene la capacidad de ampliarse lo suficiente como para que todos los comensales encuentren un espacio para comer.

Las hay de diferentes tipos y formas, y si se buscan en tiendas de muebles como Roble.Store, se pueden encontrar hechas en madera de roble de la mejor calidad.

Mesas extensibles y sus tipos Existen diferentes mecanismos de extensiones para las mesas de comedor extensibles de madera, y Roble.Store ofrece una amplia variedad en este aspecto. Las mesas con extensión mariposa, por ejemplo, permiten un pliegue rápido y fácil dentro de la mesa con un simple giro.

En esta tienda están disponibles más mesas de este tipo, como la France, Moby, Escandi 3 y Escandi 4. Las mesas con extensiones centrales de hoja son, por lo general, rectangulares y permiten la colocación rápida de una extensión central que duplica el número de asientos. La hoja adicional es fácilmente almacenable debajo de la mesa cuando no se está en uso. Un ejemplo de ellas es la Escandi 1 y la Harold. Su mecanismo deslizante permite extender la mesa fácil y suavemente gracias a su diseño inteligente, cuya hoja adicional se puede almacenar también debajo de ella. Otro ejemplo es la Marsi o la mesa XL. Finalmente, se encuentran las mesas con mecanismo de giro mecánico, como la mesa Mini Dos. Con tan solo girarla 180 grados se puede desplegar la extensión fácilmente y ampliar su tamaño.

Ventajas de las mesas extensibles En prácticamente cualquier circunstancia, las mesas extensibles suponen una opción por encima de las mesas de comedor tradicionales, pues ofrecen mayores ventajas. Por un lado, permiten ahorrar espacio, por lo que no ocuparán una gran superficie en la sala comedor, a menos que sea necesario. Por otro lado, no ofrece límites a futuro, ya que si en algún momento se necesitan más lugares en la mesa, estarán disponibles fácilmente. Asimismo, los mecanismos actuales de extensión no modifican la estética de la misma, manteniendo su estilo y apariencia algo muy importante para la mayoría de las personas.

Comprar una mesa extensible no ofrece nada más que beneficios, y las de roble macizo hechas en Roble.Store se establecen como una de las mejores en cuanto a calidad, precio y diseño.