Casas de todos los estilos para pasar unas vacaciones en Tenerife y Lanzarote, con Rock Rentals Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 18:18 h (CET)

En enero de 2022, España recibió alrededor de 2,5 millones de turistas extranjeros, según la Estadística de Movimientos Turísticos de Fronteras (Frontur). Esto supone un aumento considerable en comparación al año anterior, donde el COVID-19 impidió que incluso los españoles visitaran algunos lugares turísticos del país. Actualmente, las nuevas medidas de bioseguridad, así como las vacunas, han revivido el turismo.

En el caso particular de Canarias, el Gobierno anunció la suspensión temporal de las medidas para controlar la pandemia a partir del 26 de marzo. Esto significa que actualmente es posible disfrutar de todas las atracciones del famoso archipiélago sin restricciones. En este sentido, Rock Rentals ofrece una selección de propiedades de Tenerife y Lanzarote para los interesados en la temporada.

Razones por las que elegir casas en Canarias Canarias es un archipiélago ubicado en el océano Atlántico. Cuenta con ocho islas y cinco islotes donde hay una amplia variedad de actividades de ocio y descanso. Además, se trata una zona beneficiada por el clima, ya que la temperatura media es de aproximadamente 22 °C; los inviernos son suaves y el cielo generalmente está despejado, por lo que puede visitarse en cualquier época del año. Estas características hacen de Canarias un lugar atractivo para descansar.

Por otra parte, los aspectos que los clientes suelen priorizar en el momento de elegir su sitio de hospedaje en destinos como Canarias son la comodidad, seguridad, buena apariencia, cercanía a lugares de interés, servicios y precios. En estos lugares, existen múltiples opciones de hoteles, sin embargo, muchos turistas prefieren optar por el alquiler vacacional, debido a la privacidad, independencia y control que supone tener un apartamento o una casa de vacaciones.

Viviendas destacadas en Canarias La empresa Rock Rentals cuenta con alrededor de 30 propiedades en Canarias, además de las 100 casas y apartamentos de vacaciones en la Costa Blanca. En Jávea Rock Rentals gestiona 40 propiedades vacacionales. Entre ellas se encuentran tanto casas y villas como apartamentos de vacaciones.

En Lanzarote, algunas casas tienen terrazas soleadas, como por ejemplo Natural Home Papagayo y Serena Beach House. Otras, como La Marinera House y Pachamama House Playa Blanca, tienen un diseño dúplex. Mientras que en Jávea se ubica la casa Style Townhouse Jávea Sur, con una amplia terraza y una piscina.

Entre los apartamentos de Jávea destacan el Golden Gardens Jávea Apartment y el Oasis Club II Triplex (ambos con terraza, piscina, aire acondicionado, internet, etc) y el apartamento de la lujosa urbanización de Mármara de Jávea. Por su lado, en Lanzarote la mayoría de los apartamentos cuentan con fácil acceso a la playa, además de otras comodidades importantes. Entre estos están Sunset Loft y Sunset Studio Playa Blanca.

Las villas de ambas localidades son propiedades amplias para hacer reuniones y apreciar el paisaje. El alojamiento es uno de los primeros elementos a asegurar a la hora de viajar, de modo que para disfrutar de los días flexibles en Canarias, Rock Rentals se posiciona como una de las opciones más atractivas dentro de las islas de Lanzarote y Tenerife.



