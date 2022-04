¿Qué son los Social Ads? Gudieart Studio ayuda a crear anuncios en redes sociales Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 18:17 h (CET)

Para llegar a más personas y obtener más seguidores es imprescindible recurrir a los Social Ads, que es la publicidad de pago en plataformas sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, LinkedIn, entre otras más. No obstante, las marcas y empresas suelen realizar publicaciones orgánicas en sus redes sociales, ya que es una estrategia que atrae a los lectores de forma diaria o regular, siempre y cuando compartan contenido de valor.

Para que esta acción tenga éxito, es fundamental acudir a empresas especialistas en el área como Gudieart Studio, cuya sede física se encuentra en Torrejón de Ardoz.

La importancia de acudir a los Social Ads Si bien es cierto que las publicaciones orgánicas son fundamentales en las redes sociales para cautivar a los seguidores, demostrarles la creatividad y las características de un producto o servicio sin tener que pagar, también es verdad que Social Ads se constituyen como un canal para que el público objetivo pueda ver lo que ofrece determinada marca, lo que se traduce en un incremento de las ventas.

La publicidad de pago tiene una gran ventaja y es que permite hacer segmentaciones, lo que significa que cada usuario puede elegir a qué público quiere que lleguen sus anuncios, pudiéndose elegir el sexo, rango de edad, ubicación, entre otras cosas más.

Por otra parte, facilitan el proceso de remarketing, ya que es posible acceder a la información de los usuarios y dirigir un nuevo anuncio solo a quienes hayan interactuado con el mismo.

Acudir a este recurso siempre resultará una buena idea porque ayuda significativamente a dar a conocer tanto servicios como productos sin tener que invertir mucho dinero. A su vez, uno de los otros tantos beneficios de esta publicidad es que permite al anunciante medir el porcentaje de interacción, un aspecto que sirve para implementar mejoras.

Las redes sociales que más utilizan las marcas para hacer publicidad de pago es Facebook e Instagram. No obstante, algunos sectores profesionales se apoyan en otras, como por ejemplo, LinkedIn.

¿Cómo crear anuncios en redes sociales? Lo más recomendable es acudir a especialistas como Gudieart Studio para crear anuncios en redes sociales. Esta empresa, en primer lugar, realiza un estudio exhaustivo de la Fan Page de la marca para determinar cuál será el objetivo de la campaña y a qué tipo de público se quiere llegar.

La compañía especializada se encarga de crear anuncios atractivos que pueden tener imágenes o vídeos. Además, recomienda al cliente una cantidad de inversión con el fin de lograr los objetivos planteados y hace tanto un seguimiento de la campaña como un análisis de los resultados. Los interesados en obtener más información deben ingresar a la página web de Gudieart Studio.



