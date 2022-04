Rehabilitación con profesionales para lesiones en deportistas, con Soifit Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 17:46 h (CET)

Hacer deporte es una de las actividades más beneficiosas para la salud que puede realizar una persona. Diversos estudios científicos han demostrado que hacer ejercicio de forma habitual ayuda a reducir los niveles de estrés, mantener un peso saludable e incluso prevenir enfermedades.

No obstante, en ocasiones, el cuerpo trabaja de más para mantener el nivel físico, lo que a menudo trae como consecuencia molestias corporales graves.

Ante estos escenarios, es importante tener en consideración que la mejor forma de tratar lesiones en deportistas es a través de sesiones efectivas de rehabilitación que permitan acortar los tiempos de recuperación. Esto solo es posible junto a centros de salud integral especializados como Soifit, el cual cuenta con un equipo exclusivo de fisioterapeutas con mucha experiencia en el área.

¿Por qué es importante tratar correctamente las lesiones? Sin lugar a dudas, el cuerpo humano representa una estructura fuerte, capaz de mostrar mucha resistencia y un buen desempeño ante numerosos retos físicos. Sin embargo, es normal que tras realizar mucho esfuerzo algunos músculos o articulaciones se vean afectadas con roturas, desgarros, desgastes o cualquier otro tipo de lesión similar.

No hay que olvidar que estos problemas están relacionados con la salud y, como con cualquier otro problema sanitario, es indispensable buscar atención profesional para tratar la lesión. Esto se debe principalmente a que ignorar la molestia o dejar el tratamiento en manos de inexpertos puede ser perjudicial, con consecuencias severas que pueden guiar a un daño permanente del músculo o, incluso, a una incapacidad permanente.

Un centro de fisioterapia para deportistas Dependiendo del tipo de disciplina practicada, son muchas las lesiones que un deportista o atleta puede llegar a padecer. Todo dependerá exclusivamente de las características físicas y genéticas del mismo, así como la intensidad con la que entrene regularmente. Por esta razón, es sumamente importante estar atento a todas las señales de alerta que pueda dar el cuerpo y buscar la asesoría de un fisioterapeuta profesional ante cualquier emergencia.

Ubicado en Valencia, actualmente el centro de salud integral Soifit se posiciona como uno de los mejores lugares para recibir rehabilitación frente a cualquier tipo de lesión deportiva. Después de todo, su equipo está conformado por un exclusivo equipo de fisioterapeutas capaces de tratar incluso aquellos casos relacionados con atletas de alto rendimiento.

Torceduras, distensiones, inflamación muscular, traumatismos, dolor en los huesos, deterioro del manguito rotatorio del hombro, fracturas e incluso dislocaciones son solo algunos de los padecimientos que Soifit puede tratar efectivamente. Todo esto a través de procedimientos innovadores como terapia manual neuromusculoesquelética, fisioterapia invasiva y el movimiento a través del ejercicio terapéutico.



