Paneles de jardín vertical artificial con Ingrass

miércoles, 13 de abril de 2022, 17:44 h (CET)

A la hora de decorar, muchas personas se inclinan por elementos que invoquen a la naturaleza como, por ejemplo, las plantas. Sin embargo, algunas no tienen tiempo para regarlas ni para dedicarles el debido mantenimiento.

Por suerte, existe el césped artificial que, dependiendo de su calidad, puede lucir muy natural. Además, actualmente, es una tendencia no solo utilizarlo en exteriores, sino también en interiores para realzar ciertos puntos de la casa o de la oficina, entre otros lugares.

En ese sentido, empresas como Ingrass comercializan e instalan paneles de jardín vertical artificial adaptados a todos los gustos y necesidades y que, incluso, se pueden personalizar.

Césped artificial para decorar un sinfín de espacios Una de las características que caben destacar de los paneles de jardín vertical artificial es su versatilidad. Se utilizan para ambientar los jardines de casas, residencias, hoteles, oficinas, restaurantes, etc. Sin embargo, hoy en día, también está predominando su uso en interiores.

En Ingrass, disponen de una variedad de modelos de paneles de jardín vertical artificial de un metro cuadrado en formato 1×1 de diferentes tonalidades de verde. Cuál elegir depende de lo que se esté buscando.

Los más planos y uniformes se utilizan, por lo general, para colocar encima de ellos algún nombre o logotipo.

Por su parte, los voluminosos y de follaje tupido son perfectos para incrustar cualquier tipo de ornamento, como flores u otras plantas. Los paneles de jardín vertical artificial de Ingrass se adaptan a interiores y exteriores. Además, tienen garantía UV y anti decoloración de 3 años.

Cómo instalar los paneles de césped artificial Los paneles de césped artificial de Ingrass para crear jardines verticales son de montaje relativamente sencillo, por lo que cualquier persona puede colocarlos. No obstante, la empresa ofrece servicio de instalación a particulares y empresas. Quien así lo desee, puede solicitar un diseño personalizado adaptado a la medida de cada espacio y recibir asesoramiento.

Ventajas del césped artificial y de los paneles de jardín vertical artificial Son muchos los beneficios de utilizar césped artificial. En primer lugar, cuentan con precios accesibles y no necesitan de riego ni de mantenimiento constante. Claro está que para que se mantenga bonito se deben tener algunos cuidados especiales como, cada cierto tiempo, limpiarlo para eliminar el polvo y cepillarlo.

A diferencia del césped natural, el artificial no requiere de luz, por eso, se puede ubicar en cualquier parte, tanto en interiores como exteriores.

El césped artificial tiene muchas ventajas, sobre todo para quienes se inclinan por la practicidad. Los interesados en conocer más información sobre los paneles de jardín vertical de Ingrass, como sus precios, pueden acceder a la página web de la empresa.



