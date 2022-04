We are mammas cuenta con una de las mejores bragas desechables posparto Emprendedores de Hoy

De todas las experiencias que puede vivir una mujer en su vida, la maternidad es una de las más significativas que hay. No obstante, en la mayoría de las ocasiones las personas solo se enfocan en el nacimiento, olvidando que el embarazo también es un proceso difícil que se extiende durante mucho más allá del parto gracias al cuarto trimestre, también conocido como posparto.

Con el objetivo de ayudar a las futuras madres a atravesar esta importante etapa de la forma más llevadera posible, iniciativas como We are mammas se posicionan actualmente como aliados sumamente importantes para la maternidad. Esto se debe principalmente a sus productos sostenibles y conscientes, como las bragas desechables para posparto, exclusivamente diseñadas para brindar mayor comodidad.

Ropa interior diseñada para el posparto Aunque el nacimiento representa un suceso sumamente mágico y emotivo, también resulta especialmente traumático para el cuerpo humano. Después de todo, el parto es un proceso difícil o que consume mucho esfuerzo y además, tiende a dejar la zona íntima femenina bastante dolorida durante un periodo de tiempo bastante considerable.

En medio del proceso de recuperación, utilizar ropa interior convencional puede ser sumamente incómodo y molesto para la mujer. Esto se debe principalmente a que las bragas convencionales aprietan mucho e incluso están hechas con materiales poco higiénicos que pueden resultar contraproducentes en el proceso de cicatrización o rehabilitación.

Teniendo esto en cuenta, las bragas desechables posparto de We are mammas se posicionan actualmente como una de las alternativas más cómodas, prácticas e ideales para los primeros días de puerperio. Esto se debe principalmente a su diseño único, libre de mallas o látex, hecha con material transpirable, suave y elástico. Cuentan con tallaje flexible y son compatibles con los pads de frío o calor para aliviar el dolor.

We are mammas cuenta con productos prácticos para enfrentar la maternidad En las vísperas del parto, la gran mayoría de las mujeres se concentra exclusivamente en preparar la llegada del nuevo bebé; olvidando que la madre también tiene un importante papel en este suceso. Por ese motivo, al igual que el recién nacido, requiere de muchos cuidados para adaptarse a esta nueva etapa de la forma más rápida posible.

Enfocándose exclusivamente en las necesidades de la mujer durante el embarazo, parto, posparto y lactancia, We are mammas ofrece a las futuras madres una extensa cantidad de productos especialmente pensados para facilitar la recuperación y el inicio de la maternidad a precios sumamente competitivos y accesibles para cualquier presupuesto.

Pads de frío y calor hechos con arcilla, botellas peri posparto para duchas íntimas, bragas desechables, sales del mar Muerto para baños, aceite corporal nutritivo, taburetes de madera y aceites íntimos son solo algunos de los artículos disponibles para el puerperio.



