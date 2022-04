La falta de vehículos por la crisis de componentes, por TodoRenting.es Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 17:32 h (CET)

Debido a la crisis de componentes que la azota, la industria automotriz se enfrenta a un riesgo sin precedentes. Dos de las principales causas de la falta de semiconductores que la industria necesita para la fabricación de automóviles son la sequía en Taiwan y la pandemia por COVID-19.

Con la previsión de que la escasez de chips no se solucionará hasta 2023, los servicios de renting de coches, como todorenting.es, aparecen como una solución ante un momento de incertidumbre, ofreciendo una amplia variedad de marcas y planes de alquiler de vehículos.

Una alternativa al desabastecimiento: el renting Febrero de 2022 se ha transformado en un mes más de retracción para el sector automotriz. De acuerdo a los datos vertidos por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, se produjeron un 12,9 % de unidades menos respecto al mismo periodo de 2021. A la insuficiente cantidad de microchips, se suma la falta de abastecimiento de cables y elementos como aluminio y níquel, debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

En este contexto, TodoRenting.es brinda al consumidor la posibilidad de contar con un medio de movilidad, pagando una cuota mensual que incluye todos los servicios, revisiones, trámites, gastos e impuestos. Asimismo, ofrece varios tipos de contrato de acuerdo a los requerimientos del cliente. El renting fijo, por ejemplo, incluye todos los gastos y es a largo plazo, mientras que el flexible va desde un día a 6 meses, con entrega inmediata. Para aquellos amantes del medioambiente, está la modalidad eco, orientada a los coches eléctricos e híbridos.

Razones para alquilar un vehículo en TodoRenting.es Mediante el renting, el cliente puede disponer de un medio de transporte a un precio accesible, evitando la pérdida de rentabilidad que supone la obsolescencia programada de los coches. Además de poder deducir hasta el 100 % de los impuestos, el usuario puede ahorrarse tiempo, ya que la empresa se ocupa de todo tipo de gestión o trámite.

Otra de las ventajas de alquilar en la empresa es la atención personalizada que incluye el asesoramiento en la elección del vehículo y la gestión contractual. A su vez, la firma ofrece un seguro a todo riesgo incluido en la cuota mensual. En el caso de recibir una multa de tráfico, TodoRenting.es se encargará de la tramitación de la misma a nombre del cliente, en orden de evitar costes adicionales. También cuenta con un servicio de asistencia en carretera ante algún daño o avería del coche, entre otros beneficios.

Ante un panorama que no es muy prometedor respecto a la fabricación de nuevas unidades, el servicio brindado por esta marca con más de 10 años de experiencia, resulta fundamental para la solución de los problemas de transporte.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El nuevo libro de Paloma Perez del Pozo, Recetas que Curan La falta de vehículos por la crisis de componentes, por TodoRenting.es ¿Qué es el engagement en Instagram? La movilidad eléctrica va más allá del campo individual, por SpotiCharge ¿Cuánto cuesta cargar un coche eléctrico?