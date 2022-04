Alerbalance de Herbetom Internacional para aliviar las alergias en primavera Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 17:20 h (CET)

El exceso de elementos alérgenos como ácaros, polvo, polen, moho e incluso los pelos de origen animal en el ambiente provoca la aparición de las alergias primaverales.

Si lo que se busca es combatir estas molestas alergias durante la primavera, apoyarse en ciertos complementos alimenticios como Alerbalance Classic y Alerbalance Shock puede ser de gran ayuda. Estos elementos están desarrollados por laboratorios profesionales como Herbetom Internacional y cuentan con una formulación exclusiva y sumamente efectiva para aliviar los síntomas relacionados con dicha hipersensibilidad.

El origen de las alergias primaverales El sistema inmunológico del ser humano está genéticamente diseñado para proteger al cuerpo de todos aquellos agentes o sustancias externas que puedan debilitar la salud. Aunque generalmente este proceso funciona bien, en ocasiones la respuesta inmunitaria no es del todo exacta y el organismo crea anticuerpos (defensas) que reaccionan contra moléculas o sustancias que normalmente no deberían reconocerse como agentes extraños.

Teniendo esto en cuenta, las alergias se generan cuando el cuerpo encuentra la inhalación de sustancias presentes en el ambiente como dañinas, formando así alérgenos para el organismo. Después de todo, su mecanismo de acción ante esta amenaza consiste en inducir reacciones inflamatorias en la nariz, los ojos y la garganta. Esto se ve reflejado en síntomas como mocos, ojos rojos y lagrimeo, por nombrar algunos de los más comunes.

Es importante tener en cuenta que este fenómeno es más frecuente durante la primavera, ya que se trata de una estación repleta de cambios ambientales que desatan una amplia liberación de ácaros, polvo, polen y el moho en el ambiente.

Tratamiento eficaz de las alergias de primavera Con el objetivo de disminuir los síntomas, así como de optimizar la respuesta inmunitaria frente agentes externos, actualmente muchos laboratorios e industrias dedicadas a la farmacéutica se han dedicado arduamente a desarrollar productos y complementos alimenticios eficientes para tratar las alergias primaverales.

Las fórmulas Alerbalance Shock y Alerbalance Classic desarrolladas por Herbetom Internacional se posicionan como unas de las mejores del mercado a día de hoy. Esto se debe principalmente a sus exclusivas composiciones, las cuales utilizan ingredientes exclusivos y efectivos para garantizar un tratamiento eficaz.

Quercetina, sol de oro, agrimonia, yemas de pino, liquen de Islandia, selenio y cola de caballo son solo algunos de los ingredientes que poseen estos complementos alimenticios. En conjunto, todas estas sustancias trabajan para mantener las defensas del sistema inmune, facilitar la respiración y calmar la mucosa orofaríngea.

Alerbalance Classic puede utilizarse de manera continua, en aquellas personas en las que las alergias dejan de ser algo puntual y Alerbalance Shock se utiliza en casos más agudos y puntuales.



