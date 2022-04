Pasos a seguir a la hora de heredar una vivienda, por La Casa Agency El Clot Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 16:47 h (CET)

En el momento en el que se recibe una vivienda como herencia y se decide aceptar la propiedad, hay una serie de pasos que el heredero debe seguir. Básicamente se trata de trámites necesarios para que todo esté en orden y no exista ningún tipo de inconveniente con el inmueble para el nuevo propietario. Más allá de los trámites, también existe una serie de gastos inherentes a una propiedad heredada, y que, por lo tanto, hay que saber que, por ejemplo, conlleva impuestos concretos que también deben considerarse dentro de los pagos. No obstante, en caso de decidir vender la propiedad, la ayuda de agencias inmobiliarias como La Casa Agency El Clot, es la opción más recomendada.

¿Cuáles son los pasos a seguir a la hora de heredar una vivienda? Según el Director de la sucursal Jean Paul Cherigny, lo primero que hay que saber es que independientemente del tipo de inmueble que se herede, el procedimiento a seguir siempre será el mismo. En primer lugar, hay que tener a mano el certificado de defunción del causante, ya que durante varios de los trámites le será solicitado al heredero, por lo que contar con el documento desde el principio evitará retrasos. También va a ser necesario conocer con exactitud si la propiedad ha sido heredada por un testamento del causante o por ley de sucesión. De hecho, si no existe un testamento, el o los herederos deberán realizar adicionalmente trámites como la Declaración de Herederos AB Intestato, que certifica su derecho como familia a recibir la vivienda en sucesión. Además, en estos casos también deben poseer el Libro de Familia, donde se muestre claramente el tipo de parentesco con el causante.

Otra de las gestiones necesarias es tener documentos que contengan información relativa a la vivienda, el cual puede ser una nota simple del Registro de la Propiedad, último recibo del IBI o escritura del inmueble.

Información referente a los pagos al recibir un inmueble como herencia En cuanto a pagos, los más necesarios tienen que ver con los impuestos. Después que el heredero tenga en sus manos las escrituras de la vivienda, deberá pagar los impuestos inherentes a la herencia, como el impuesto de sucesiones, la Plusvalía Municipal o donaciones. También habrá que hacer los gastos necesarios relacionados con el cambio de propietario, una vez que haya que acudir al Registro de la Propiedad. Así mismo, habrá que considerar los gastos realizados para solicitar la ayuda de un asesor profesional, lo que será fundamental en estos casos.

Finalmente, si una vez finalizado el proceso de herencia y realizado los pagos correspondientes, el o los herederos desean vender la propiedad, pueden hacerlo sin problemas, preferiblemente de la mano de una agencia inmobiliaria profesional. En estos casos, la ayuda de asesores, como los de la agencia inmobiliaria La Casa Agency El Clot, podría ser la más adecuada.



