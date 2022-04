Todo lo que se debe saber sobre la Ley de Segunda Oportunidad, por los expertos de Igualada Belchí Abogados Emprendedores de Hoy

Cuando una persona o empresa se encuentra en una situación de insolvencia e incurre en el impago de un préstamo, en la mayoría de los casos, se enfrenta a un embargo y, en el peor de los casos, a la quiebra financiera. Una alternativa para evitar estos efectos es acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y el equipo de Igualada Belchí Abogados puede respaldar este proceso.

Esta Ley es un mecanismo legal que ofrece la posibilidad de renegociar una deuda o eliminarla de manera parcial cuando el deudor no puede encargarse del pago. El despacho de abogados en Murcia se encarga de gestionar todos los trámites legales establecidos por la normativa europea para llevar a cabo el procedimiento. Además, brindan el acompañamiento necesario para respaldar y defender a sus clientes ayudándolos a cancelar el 100 % de sus deudas.

¿Quiénes pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad? La Ley de Segunda Oportunidad es un recurso legal al que pueden recurrir tanto particulares como empresas de todo tipo de sectores y tamaños que no puedan pagar una deuda contraída. El procedimiento para solicitar este beneficio es igual en ambos casos, con la diferencia de que para particulares, el proceso se realiza ante un notario, mientras que en el caso de empresas, se iniciará ante un Registro Mercantil o Cámara de Comercio correspondiente.

En cuanto a los requisitos, el solicitante interesado en acceder a la ley deben ser deudor de buena fe, en otras palabras, debe demostrar que no posee el patrimonio suficiente para pagar la deuda. También es necesario que compruebe, ante las autoridades, que posee un expediente libre de delitos económicos tales como estafas, fraudes, sobornos o falsificación de documentos.

Por otro lado, debe contar con un buen historial crediticio, haber probado un acuerdo extrajudicial y tener una deuda inferior a los cinco millones de euros. La aprobación de la exoneración puede durar pocos meses, dependiendo del caso y de la demanda de expedientes en los juzgados. La ventaja es que, una vez que se introduce el proceso, el deudor está protegido, por lo que no pueden embargarle sus bienes, hasta que no haya un pronunciamiento del tribunal.

Profesionales del derecho especialistas en Ley de Segunda Oportunidad Para llevar una tramitación eficiente y obtener buenos resultados en la defensa de los derechos, es importante contar con la asesoría de abogados expertos en la materia. Igualada Belchí Abogados ha logrado posicionarse como una firma pionera en el ejercicio legal en España, ya que cuenta con una amplia experiencia atendiendo casos relacionados con Derecho Concursal y jurídico, específicamente de la Ley de Segunda Oportunidad.

Su equipo de profesionales asesora al cliente desde el inicio y gestionando todos los trámites necesarios, hasta conseguir la exageración total de la deuda. Volcados en el esfuerzo de ofrecerle al cliente un mejor servicio, se caracterizan por brindar un trato cercano, profesional y directo. Con esto, consiguen darle la tranquilidad que necesitan a las empresas y particulares para saber que su caso está en las mejores manos.



