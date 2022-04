Estos son los 10 perfiles digitales más demandados según la consultora tecnológica Expleo Emprendedores de Hoy

Con más de 40 años de experiencia; la multinacional francesa de ingeniería, tecnología y consultoría Expleopresenta algunos de los perfiles más solicitados por las compañías en este año 2022, señalando la importancia de las nuevas tecnologías, los datos, las capacidades y habilidades técnicas como los componentes esenciales de los puestos de trabajo del futuro.

No obstante, los datos señalan, y así lo apunta su Business Transformation Index 2022, que hasta el 52% de las empresas se enfrentan a un nuevo reto: la escasez, tanto de talento como de habilidades digitales entre los profesionales. A lo que se suma, que los perfiles más difíciles de reclutar y retener son aquellos que se asocian con los puestos de desarrollo, como pueden ser los desarrolladores de software o los Agile Coach, entre otros.

Los perfiles más demandados: la tecnología lidera el mercado laboral En el nuevo paradigma socioeconómico post COVID-19, tanto organizaciones como profesionales han visto cómo las soluciones digitales han crecido a pasos agigantados, por lo que en el seno de las empresas han surgido nuevas necesidades y, por ende, nuevos perfiles profesionales capaces de dar soluciones digitales y adaptarse a una demanda tecnológica emergente.

Las profesiones y perfiles laborales que prevén tener un auge en los próximos años son aquellos que, principalmente, se asocian con el desarrollo e introducción de nuevas tecnologías. La apuesta por perfiles tecnológicos durante el 2022 ya no se asocia a una necesidad puntual derivada de la pandemia, sino a un boom tecnológico nunca antes vivido.

Algunos de estos perfiles son:

UX/UI El cliente y la experiencia en torno al producto o servicio hacen que los diseñadores UX/UI se hayan convertido en una pieza clave en los equipos de desarrollo de producto. Profesionales creativos capaces de entender las necesidades de los usuarios son aquellos que, a través de su visión crítica e imaginativa, diseñan aplicaciones o sitios webs funcionales, usables e intuitivos. Es fundamental, por tanto, que los soft skills se centren en el trabajo en equipo, creatividad y la capacidad de comunicación, mientras que, las competencias técnicas de estos perfiles se ligan al conocimiento de programas de diseño gráfico como Figma, Sketch o Adobe Xd.

Auditores de Ciberseguridad La gran cantidad de datos e información que crea y almacena una compañía hoy en día requiere de profesionales que lideren auditorías complejas en relación a las aplicaciones, infraestructura tecnológica, y prevención y gestión de riesgos informáticos, así como un conocimiento de la legislación vigente en el ámbito informático. Un auditor de ciberseguridad debe demostrar su capacidad de análisis y resolución de problemas, así como un alto dominio en el análisis de malware o en la gestión de incidentes.

Ingenieros en Full Stack La demanda de programadores con conocimientos tanto en el front-end como en el back-end hace que el perfil de desarrollador full stack se encuentre en su clímax. Esta tendencia trata de cubrir puestos en los que sea necesario el dominio de servidores, data modeling, APIs, UI y UX, así como la capacidad de entender las necesidades del consumidor.

Especialista en inteligencia artificial Este perfil emergente es cada vez más buscado en diversos sectores, ya que aglutina habilidades aptas para el desarrollo de nuevos productos y servicios a través de la aplicación y uso del Machine Learning o Data Science. Los sectores de telecomunicaciones, consultoría de gestión y programación informática son unas de las muchas industrias en donde estos perfiles deben demostrar un amplio conocimiento en lenguajes de programación como Python, R o Java Script.

Agile Coach Uno de los profesionales más arduos de reclutar y retener son los Agile Coach. Estos puestos de desarrollo se encuentran en áreas del mercado tan dispares como la banca o la distribución, ya que la transformación digital y la adaptabilidad de los negocios y procesos requiere de puestos con habilidades en metodologías Agile, Scrum, DevOps y Kanban, entre otras.

Arquitecto cloud Las nuevas tecnologías como el cloud computing hacen que los perfiles tecnológicos se conviertan hoy en día en una fuerte necesidad. Los arquitectos cloud se encargan de administrar y gestionar la estructura cloud computing de una empresa, garantizando la seguridad de los datos que se almacenan. La necesidad de la gestión de datos y su almacenamiento en cualquier organización permiten a aquellos que dominan Python, Microsoft Azure, AWS u Oracle, entre otros, acceder a sectores como la salud, la banca o las telecomunicaciones.

Desarrollador de Python Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados debido a su agilidad, sencillez y versatilidad. Sin duda, estos perfiles tan específicos son necesarios tanto en servicios de marketing y publicidad como en banca, telecomunicaciones o consultoría de gestión, para el desarrollo, gestión de integración de software, aplicaciones y programas que empleen este lenguaje.

Data Scientist En esta sociedad hiperconectada, la gran cantidad de datos que se generan a diario puede ser de gran utilidad si estos son analizados y depurados por expertos. Esta es la labor de los Data Scientist, expertos en modelizar datos matemáticamente a través de herramientas estadísticas que les permitan extraer insights, o lo que es lo mismo, información de valor. Los científicos de datos deben tener habilidades en estadística, SQL, y ser capaces de programar y depurar información en Python o R.

Ingeniero en ciberseguridad El aumento del uso de la tecnología, así como el boom de los negocios digitales, demandan ingenieros en ciberseguridad capaces de proteger y gestionar los datos almacenados y tratados. Su función, por consiguiente, es evitar que cualquier tercera parte pueda acceder a la información de la empresa, por lo que es preciso perfiles técnicos con gran capacidad de adaptación a los cambios e innovaciones del sector. El mercado demanda expertos en hacking ético, certificados en ciberseguridad como GIC SP, CIS SP o GSEC, entre otros.

Ingenieros DevOps El desarrollo de softwares requiere de especialistas que guíen el proceso de desarrollo, desde su creación hasta su implementación, mantenimiento y actualizaciones. Estos puestos de trabajo necesitan personal con amplio conocimiento técnico y capacidad de liderazgo y gestión de equipos multidisciplinares. Las habilidades que se requieren para este perfil son el dominio de metodologías agile como Scrum o Lean, conocimiento en Azure DevOps, AWS, Linus o Github.

Como se puede ver, los empleos y habilidades emergentes en España desde 2020 reflejan un cambio en las estructuras organizativas y ofrecen pistas sobre hacia dónde avanzan las sociedades y cuáles son los profesionales llamados a liderar los cambios sociales. Un nuevo paradigma que requiere una visión renovada por parte de las empresas que quieran adaptarse a los cambios vertiginosos a los que se enfrenta el mundo laboral, teniendo en cuenta las exigencias de los clientes, pero sin olvidar la misión y visión de la organización.

En este sentido, Expleo, a través de su ADN innovador, ayuda a sus clientes guiándolos en su transformación y ayudándoles a lograr la excelencia operativa preparando sus negocios para el futuro, haciendo de la transformación digital el motor principal de la compañía.

