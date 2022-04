Evento especial de venta de ropa vintage en Madrid, por Columbus Vintage Emprendedores de Hoy

Después de la Segunda Guerra Mundial, las personas se vieron en la necesidad de utilizar ropa de décadas pasadas, al no poder costear vestimenta nueva. Desde entonces nació la moda vintage y con el paso del tiempo ha cobrado mayor popularidad entre las personas hasta el día de hoy.

La ropa vintage es toda aquella que data de la década de los 20 hasta los 90. En este sentido, la tienda Columbus Vintage llevará a cabo un evento de ropa vintage en Madrid, con ropa de los años 90 en adelante a un excelente precio y de las mejores marcas clásicas de la época.

Evento de ropa vintage en Madrid Desde el lunes 11 hasta el sábado 16 de abril, la tienda especializada en ropa vintage llamada Columbus Vintage estará llevando a cabo la venta de prendas propias de la década de los 90. Toda la colección de ropa de segunda mano que se exhibirá será de las marcas clásicas más famosas de la época, tales como Nautica, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, entre otras.

Allí, las personas podrán adquirir desde polos y camisetas, hasta pantalones, abrigos y chaquetas a buenos precios y con un marcado estilo vintage. Esto quiere decir que, indudablemente, servirán para dar ese toque especial al outfit y estilo de quienes las compren. Todas las piezas están en perfectas condiciones e incluso hay prendas exclusivas de las marcas ya mencionadas, así como de otras tales como Nike, Adidas, Umbro, Kappa, Reebok, etc.

Amplia variedad de prendas vintage Además de las prendas ya mencionadas, Columbus Vintage también tendrá disponible para la venta una sección especial dedicada a las coloridas y famosas Crazy Jacket, muy características de la década de los 80 y 90´s. Así mismo, estarán disponibles chaquetas y camisetas deportivas de la época, concretamente de la NFL o liga de futbol americano y de la liga de hockey sobre hielo de Estados Unidos (NHL). Todo esto estará complementado con una sección de forros polares de la marca The North Face y muchas otras prendas americanas. La gran variedad en prendas, sumado a los precios accesibles que se ofrecerán durante toda la semana, serán una gran oportunidad para que los amantes de este estilo adquieran piezas únicas y de calidad.

El evento se llevará a cabo en la Calle de la Palma 3 en Madrid, atendiendo al público en el horario comprendido entre las 12 y las 21 horas. En la cuenta oficial de Instagram de la tienda se pueden ver fotos de lo que serán algunas de las prendas que se estarán vendiendo, para quienes quieran tener una idea anticipada de todo lo que estará disponible durante el evento.



