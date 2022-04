¿Cómo cuantificar el avance en la gestión de la cadena de valor? Emprendedores de Hoy

Muchas de las actividades económicas actuales se mueven dentro de un entorno cada vez más saturado por la oferta. Debido a esto, los mercados están siendo cada vez más rigurosos y están centrando sus criterios de selección en la propuesta de valor que aportan las empresas.

Por tanto, una de las principales preocupaciones de muchos gerentes es cómo hacer para asegurar que su cadena de valor pueda sustentarse en todo momento para destacar en el sector y ser más competitivos.

Al respecto, la compañía Manager In Motion explica cómo las organizaciones pueden reforzar y monitorizar su evolución de una manera más sencilla frente a los cambios económicos, tecnológicos y las regulaciones que rodean al negocio.

Algunas recomendaciones para impulsar y cuantificar el avance en la gestión de la cadena de valor El equipo de especialistas de Manager In Motion recomienda hacer un análisis externo de la cadena de valor para detectar áreas de mejora e implementar una cultura de mejora continua que permita al equipo afrontar los retos.

Indicadores para monitorizar la cadena de valor El objetivo de toda empresa es alcanzar mayor rentabilidad y, para eso, el proceso de monitorización de la cadena de producción de valor debe incluir una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos que determinen el nivel de eficiencia operativa de la cadena de valor. Definir estos indicadores, así como la correlación que existe entre ellos y su efecto en el cálculo del ROI es esencial, porque permite identificar por dónde mejorar la cadena de producción.

Este procedimiento de carácter analítico exige un conocimiento profundo de la actividad. Manager In Motion dispone de un equipo de Interim Managers con dilatada experiencia y amplio conocimiento en metodologías ágiles, que ayudan a las empresas a alcanzar sus objetivos de rentabilidad superando los obstáculos y aportando resultados medibles en el menor tiempo posible.



