Asistecs, la empresa especializada en la digitalización de negocios Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 11:46 h (CET)

Hoy en día es difícil concebir un negocio que no cuente con un canal de venta online que amplíe su alcance hacia nuevos clientes. A pesar de ello, no todos cuentan con los recursos necesarios para desarrollar un proyecto de tienda online propio, especialmente los autónomos y las pymes. Esto los coloca en desventaja en cuanto a las nuevas demandas y la nueva realidad empresarial. Sin embargo, actualmente resulta más fácil acceder a una web y tienda onlinepropia gracias a iniciativas como Asistecs, empresa cuyo coste de suscripción es cero.

La digitalización como herramienta fundamental para pymes y autónomos El año 2020 ha quedado en la historia como uno de los años más atípicos de este siglo, no solo a nivel social, sino también empresarial. Durante ese tiempo, el volumen de ventas de los negocios del momento bajó considerablemente, afectando principalmente a pymes y autónomos. Para sobrevivir y mantenerse en el mercado, las empresas tuvieron que reinventarse y cambiar las estrategias y fue entonces cuando la apertura de canales de venta online se convirtió en la solución ideal.

A día de hoy las compras por internet crecen a diario, lo cual, a pesar de ser un hábito común en los jóvenes, progresivamente se ha extendido a personas de todas las edades. Todo esto conlleva que para una pyme o un autónomo, la inversión para su digitalización no solo valga la pena, sino que sea absolutamente necesaria para mantener sus clientes, atraer a otros y permanecer estable durante el tiempo.

Kit Digital, la forma de obtener una tienda online a coste cero La digitalización es un proceso complejo, que consiste en implementar sistemas de venta online e integrarlos con el resto de las áreas de la empresa y con sus canales de venta tradicionales. Esta es una de las razones por la que muchas empresas no han conseguido digitalizarse de la manera correcta en su área de ventas.

En este sentido, Asistecs, una consultoría dedicada a la transformación digital de las empresas, ha desarrollado el Kit Digital. Este incluye la creación de una web y tienda virtual (e-commerce) y un software de gestión empresarial que incorpora procesos de facturación, inventario, compras, contabilidad, proyectos, RRHH, etc. Además, incluye gestión de relación con clientes, cuadros de mando y copias de seguridad.

El coste de este kit es de 12.000 € al año, sin embargo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ofrece la posibilidad de cubrir el 100 % de este coste, por lo que para pymes y autónomos el Kit Digital tendría un coste cero.

Todas estas herramientas ayudan a que cualquier empresa de entre 10 y 49 empleados pueda tener una mejor gestión y control de la misma. Para poder aplicar para esta subvención, en la web de Asistecs está el formulario necesario para ello.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.