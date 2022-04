El pañuelo que transmite la esencia dominicana, por Gifinas

Aunque una persona viva en el extranjero, el hecho de conservar su identidad y sus raíces no provoca una menor aceptación en el país en que reside, aunque el mismo no sea su lugar de origen. Este fue el mensaje que compartió la dominicana Maritza Acevedo, radicada en España desde hace más de 2 décadas y creadora de la marca Gifinas, junto con la primera dama de República Dominicana, Raquel Arbaje.

Durante el encuentro, auspiciado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), la primera dama recibió de manos de Maritza Acevedo un pañuelo de la marca Gifinas.

El desafío de conservar la identidad y las raíces en el extranjero En presencia de la primera dama, Maritza Acevedo ofreció unas palabras sobre la importancia de la esencia dominicana y la identidad para las mujeres migrantes. “Tratemos, como dominicanas viviendo en España, de conservar nuestra identidad porque esto no te hace menos, igualmente sabrán que somos dominicanas”, expresó la fundadora de Gifinas, quien además agregó que alguien que no se define, pierde sus orígenes y al final no sabe “ni de dónde viene ni adónde va”.

A su turno, Dña. Raquel Arbaje comentó que el INDEX es una institución creada para apoyar a los dominicanos en el exterior, a la que es posible acudir ante cualquier duda o problema. “Les exhorto, como decía la artista Maritza Acevedo, a hacer una agrupación y fundaciones porque van a recibir todo el apoyo de su gobierno”, añadió la primera dama dominicana.

Después, habló sobre la importancia de “mantener la dominicanidad” y destacó a las mujeres empoderadas porque cada una de ellas “tiene su valor intrínseco”. “Son nuestras embajadoras”, resaltó Dña. Raquel Arbaje. Por último, afirmó que el Estado dominicano, a través del INDEX, “está para servir” a todos los dominicanos que se encuentran en el exterior.

¿Qué representa el accesorio que recibió Raquel Arbaje? Maritza Acevedo creó la marca Gifinas en 2018 con el propósito de confeccionar productos de moda para mujeres genuinas. Las creaciones de la empresa resultan únicas y son el fruto del trabajo artístico de su fundadora. Cada diseño expresa un enfoque contemporáneo y cultural. La apuesta de Maritza Acevedo es por los colores fuertes, para que nadie quede indiferente.

En particular, la primera Raquel Arbaje recibió uno de los pañuelos de Gifinas estampado con motivos de muñecas sin rostro, una de las expresiones más bellas de la cultura dominicana. Estas muñecas fueron creadas en la década de los 80 por Liliana Mera Limé, escultora de origen cibaeño, son conocidas como muñecas Limé y como muñecas sin rostro. Las figuras representan el crisol cultural que caracteriza a República Dominicana, compuesto por elementos indígenas, africanos y europeos, a esto se debe la falta de fisonomía en dichas muñecas. Estas son la esencia y la herencia de un pueblo que se siente heredero de varias culturas a la vez.

Gifinas es una marca pensada para mujeres apasionadas tanto de los colores llamativos como de la moda original y divertida. Todas sus prendas, además de los pañuelos, como leggings, camisetas y bañadores, son una forma de expresión de la historia y la esencia dominicana.