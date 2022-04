Carrillo Asesores y Abogados ofrece asesoramiento acerca de la prevención de crisis financieras Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 11:20 h (CET)

Revisar los puntos legales y económicos bajo los que rigen las empresas es necesario después de los últimos sucesos que han tenido lugar en Ucrania, a raíz de la guerra entre este país con Rusia. Esto se debe a las consecuencias globales que se han derivado de estos.

Con vistas a la prevención de una crisis financiera, desde Carrillo Asesores y Abogados ofrecen la posibilidad a sus clientes de repasar los contratos y obligaciones que estos mantienen con terceros.

El despacho Carrillo Asesores y Abogados tiene una trayectoria de 44 años y, hoy en día, es una firma de asesoramiento legal para empresas que cuenta con un gran reconocimiento.

¿Cuáles son las consecuencias legales para los contratos de prevención de crisis financiera? Ante procesos excepcionales existen diversas cláusulas a tener en cuenta para quienes llegaron a un acuerdo previamente. No por haberse firmado un acuerdo, este no puede ser dado de baja. Contrariamente, este se puede revisar, investigar y, posiblemente, pueda adecuarse a alguna cláusula según la situación.

Cuando se firma un acuerdo es porque ambas partes llegaron a un mismo puerto, lo que se conoce como pacta sunt servanda. Este principio rige el sistema de contratación mercantil y obliga a ambos a cumplir lo pactado. Sin embargo, en ocasiones muy puntuales, puede suceder que una de las partes tenga la potestad de retirar la palabra dada. A este concepto se lo conoce como rebus sic stantibus, que tiene su origen en la Edad Media. Este no tiene una regulación general en el código penal español, por lo que se la considera de elaboración jurisprudencial y solo opera cuando está incluida expresamente en los contratos.

A su vez, otro de los puntos a revisar es el de fuerza mayor, como exoneración de responsabilidad. Esta está fundada en que a nadie se le puede exigir el cumplimiento de obligaciones cuando hubo consecuencias de sucesos que no estaban previstos a la hora de la firma.

La importancia de revisar las cláusulas legales El departamento jurídico de Carrillo Asesores y Abogados invita a sus clientes a revisar las cláusulas legales para la prevención de una crisis financiera, como la que podría desencadenar del conflicto de Ucrania. Esta situación no es más que una circunstancia a la que las empresas deben adaptarse. Así como la pandemia puso sobre la mesa conceptos jurídicos excepcionales, esta nueva situación no difiere de aquella.

Por ejemplo, un incremento extraordinario de costes de materia prima, o lo que fuere, por el conflicto bélico, el cual impida cualquier beneficio, podría invocarse la aplicación de la cláusula rubus sic stantibus. O, incluso,exoneración por causa de fuerza mayor, ya que afectarían notoriamente a las relaciones contractuales. Sin embargo, sería únicamente en los que casos en que la ejecución del mismo devenga imposible.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.