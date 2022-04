Los beneficios de contar con un sistema immune con un funcionamiento normal, por SiArt Swiss Company Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 10:50 h (CET)

El correcto funcionamiento del sistema inmune permite una defensa eficiente contra las infecciones y la prevención de enfermedades autoinmunes.

En este sentido, uno de los factores que contribuye a mantener en buen estado a las defensas del cuerpo es la alimentación. Según la empresa suiza SiArt Swiss Company, la dieta equilibrada reduce el riesgo a desarrollar enfermedades crónicas y aumenta la esperanza de vida.

Esta firma desarrolló un exclusivo complemento alimenticio: JP Tró Extract, fabricado con base en un extracto de la planta medicinal Polypodium leucotomos, de la familia de los helechos. La ingesta de 1 o 2 comprimidos al día de este compuesto permite gozar de un sistema inmune con un funcionamiento normal y mejorar la calidad de vida notablemente.

¿Por qué es importante el sistema inmune para el bienestar de una persona? El sistema inmunológico está compuesto por dos subsistemas. El inmune celular es innato y está especializado en luchar contra patógenos generados en el interior del organismo humano, como por ejemplo virus y parásitos que han sido fagocitados. A su vez, el sistema humoral es el encargado de combatir a los patógenos que provienen del exterior y cumple con esta función mediante los anticuerpos que circulan en la sangre. En este caso, la inmunidad es adquirida, ya que el sistema humoral guarda registro de los patógenos que combate. Pero el sistema inmunitariotambién es el responsable de tener bajo control todos los sistemas del cuerpo. Por esta razón, el origen de muchas enfermedades proviene de un funcionamiento incorrecto del sistema inmune, y esto es algo que no se suele asociar de manera inmediata.

SiArt Swiss Company defiende que tener una dieta equilibrada es fundamental, sobre todo en los primeros años de vida. Es en esta etapa donde se ayuda al sistema inmune, en su periodo de aprendizaje, para terminar finalmente de establecerse con firmeza en el cuerpo con toda su capacidad y plenitud. Pero a lo largo de la vida de una persona el sistema inmune se va deteriorando, por ello SiArt Swiss Company defiende la idea de que hay que tratar de volver al origen del sistema inmunitario, volverlo a equilibrar para tener una mejor calidad de vida y evitar sorpresas negativas. La frase que acompaña a la marca JP Tró Extract se centra precisamente en esta idea: Back to the Origin (Vuelve al Origen).

Por todo ello, según SiArt Swiss Company, tener un sistema inmune con un funcionamiento normal es vital para combatir a los virus y bacterias pero también para prevenir las enfermedades autoinmunes. Un desajuste inmunológico supone una menor resistencia contra las infecciones y, además, aumenta las posibilidades de que el sistema creado para la defensa se vuelva en contra del propio organismo. Un ejemplo de esto último es el reuma, una enfermedad en la que el propio sistema inmune ataca a los tejidos óseos. También hay varios estudios científicos que consideran al cáncer como un trastorno inmune, ya que se trata de células que se crean en el interior del organismo humano de manera errónea. Además, durante el periodo del tratamiento contra el cáncer, el sistema inmunitario se ve tremendamente deteriorado. JP Tró Extract, en su versión actual IMMUNITY, es perfectamente compatible con cualquier tratamiento oncológico. Gracias a su composición de extracto de Polypodium leucotomos, y ahora con zinc, selenio y vitamina D que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario, contrarresta los efectos secundarios que produce la quimioterapia, ya que lo ayuda a equilibrar el sistema inmune, apoyando los efectos positivos del tratamiento.

Las consecuencias de un mal funcionamiento del sistema inmune El estrés, la depresión y la falta de descanso son cuadros que como efecto secundario disminuyen las defensas del organismo afectando al sistema inmune. Esto sucede porque generan un aumento de la adrenalina y el cortisol, mientras que disminuyen los glóbulos blancos, que son las células que defienden al cuerpo de contraer enfermedades. De esta manera, otros de los beneficios de contar con un sistema inmunológico equilibrado y funcional es el combate directo de males psicológicos como el estrés y la depresión.

Avalado por más de 25 años de investigación clínica del extracto de Polypodium leuctomos y, ahora con zinc, selenio y vitamina D que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmune, SiArt Swiss Company ha hecho posible que la vida pueda tener una mejor calidad gracias a JP Tró Extract IMMUNITY.



